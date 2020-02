Tempesta Ciara, Europa in ginocchio: chiusa la Tour Eiffel

La tempesta Ciara sta mettendo in ginocchio diverse città dell’Europa. Tanto che alcuni monumenti simbolo, come la Tour Eiffel, resteranno chiusi ai turisti.

A causa della tempesta Ciara molte città stanno prendendo delle misure precauzionali per motivi di sicurezza.

Forti venti e numerosi disagi

La tempesta Ciara sta lasciando il segno con tanti disagi in diverse città europee. A Parigi, ad esempio, l’amministrazione ha deciso di chiudere al pubblico la Tour Eiffel. La notizia si è appresa attraverso il profilo Twitter della società che ha in gestione la torre. A Bruxelles sono stati chiusi tutti i parchi cittadini. In Germania, e non solo, i treni a lunga percorrenza sono stati sospesi. Anche in Gran Bretagna ci sono difficoltà nei trasporti, con diversi voli cancellati.

Voli in tempi da record

Non solo disagi ma anche una curiosità: a causa delle forti correnti sull’Atlantico e sul Nord dell’Europa, i voli da New York a Londra ci hanno messo meno di 5 ore. In questo modo, è stato battuto il record di velocità di tre volte. Un vero e proprio record. Ad essere monitorato, in particolare, è stato il volo British Airways Boeing 747 diretto a Jfk che ha percorso la tratta in 4 ore e 56 minuti. I tempi medi di percorrenza sono, generalmente, di 6 ore circa.

Un simile record non si verificava dal 2018, quando, nel mese di gennaio, un volo della Norwegian Boeing 787 aveva percorso la stessa tratta in 5 ore e 13 minuti. Ovviamente, senza considerare il Concorde che, nel 1996, volò da New York a Londra in 2 ore e 52 minuti.