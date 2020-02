Tempesta Ciara, 6 morti in Europa: danni in Valle d’Aosta

La tempesta Ciara è arrivata in Italia: danni e alberi caduti in Valle D’Aosta, dove si stanno registrando fortissime raffiche di vento.

Danni in Valle d’Aosta per l’arrivo della tempesta Ciara: quanto durerà?

Tempesta Ciara in Europa

Sono almeno 6 le vittime della tempesta Ciara, che da alcuni giorni imperversa in Nord Europa. Come riporta anche 3Bmeteo, la tempesta si è spostata dal Regno Unito verso la Francia e la Germania.

Nel Regno Unito si sono verificate esondazioni e venti fortissimi, oltre i 150 Km orari. Le raffiche di vento hanno provocato la caduta di un albero che ha colpito una vettura, uccidendo il conducente.

Le altre 5 vittime sono dell’Europa dell’Est. In Svezia un uomo è annegato mentre si trovava sulla sua imbarcazione. A Parigi oltre 100 mila le famiglie rimaste senza corrente elettrica.

In Germania, dove il vento ha sradicato alberi e distrutto una cattedrale, tre persone sono rimaste gravemente ferite. In Polonia una donna e sua figlia sono state uccise da un tetto sradicato dalla bufera.

Numerosi i disagi registrati anche al traffico ferroviario ed aereo. Voli e treni cancellati o in fortissimo ritardo.

La tempesta arriva in Italia

La bufera è arrivata anche in Italia, in particolare nella Valle d’Aosta, dove sono stati numerosi i danni causati dalle forti raffiche di vento.

Nella serata di ieri la strada per Cogne è stata chiusa per via di alcuni alberi caduti sull’arteria, riaperta questa mattina, poco dopo le 8.

Numerosi danni si sono registrati anche a Courmayer e in Piemonte. Nella giornata di oggi è previsto un innalzamento delle temperature, ma i venti potranno raggiungere anche gli 80 Km orari.

Nella notte sono state decine gli interventi dei Vigili del Fuoco nel capoluogo piemontese, soprattutto per la caduta degli alberi. Entro la fine della giornata è previsto una riduzione delle raffiche di vento, che torneranno alla normalità.