Taylor Mega bacia la sua fidanzata ‘Lesbica, vergognati’: la furia degli haters e dell’ex Erika

Foto inedite svelerebbero l’identità del nuovo amore di Taylor Mega fino ad ora tenuto segreto, lei rivela “non volevo far soffrire nessuno”

L’ Influencer Taylor Mega viene beccata mentre bacia una misteriosa ragazza mora e rivela retroscena dolorosi.

Le foto bollenti svelano chi è la nuova fiamma di Taylor Mega

Sul profilo Imstagram di Riccardo Signoretti è apparso oggi un post con alcune foto tratte dal numero di NUOVO in uscita giovedì.

Le anticipazioni di Signoretti sono bollenti così come le foto che le testimoniano: riprendono Taylor, mentre bacia appassionatamente una ragazza mora in strada.

“Taylor Mega non smette di stupire…tutti i segreti e le foto esclusive della nuova storia d’amore con una bellissima ragazza mora già vista ad Uomini e Donne”

Non si vede il viso della ragazza in questione ma Signoretti ha dato un grande indizio ed alcuni utenti hanno fatto la stessa ipotesi.

Potrebbe trattarsi di Giorgia Caldarulo già conosciuta al pubblico per aver partecipato ad Uomini e Donne e Tempation Island in veste di tentatrice.

Inoltre sarebbe anche una ex del dj ed ex gieffino Andrea Damante.

La notizia che la influencer non voleva trapelasse

I rumors sul nuovo amore di Taylor Mega imperversano in tv da quando la bellissima influencer fiulana ha chiuso le sue ultime storie con Briatore prima e Toni Effe poi.

Taylor solo qualche giorno fa a Pomeriggio 5 incalzata dagli altri ospitia aveva confermato di avere una nuova frequentazione ma di non essere ancora pronta a rivelarlo, anche per la presenza nel nostro Paese di una mentalità omofoba molto pericolosa.

E non ha tutti i torti visti alcuni commenti al post di Signoretti alcuni messaggi miatori mostrati proprio dalla Mega

“Sei una lesbica di m**da fai schifo!

Dovresti vergognartiperchè trasmetti messaggi sbagliati”

ma c’è da dire che la stragrande maggioranza degli utenti è felice per lei

“Io sono etero ma credo che ognuno sia libero di vivere l’amore come meglio crede, Grande Taylor”

Il commento di Taylor ed i retroscena svelati

In alcune Stories apparse solo qualche ora fa Taylor appare tesa, anche stanca dalle tante ore di lavoro, ma ha voluto trovare un momento per spiegare la situazione ai suoi followers:

“ Vorrei affrontare il tema del gossip di oggi nel modo giusto.. senza fare casini.

“E’ un tema molto delicato”

Rivelando di avere già provato a parlarne qualche volta nelle sue storie anche se in maniera molto leggera, per sondare il terreno probabilmente.

“Mi sto frequentando con una persona ma non avrei voluto che uscissero queste foto perché la mia famiglia non è al corrente di questo mio lato.

L’influencer svela poi che ci sarebbe un’altra persona che non avrebbe voluto far soffrire con l’uscita di questa notizia

La reazione di Erica

I follower ipotizzano che la persona di cui parla Taylor sia Erica Piamonte la ex gieffina dell’ultima edizione con cui negli ultimi mesi la influencer ha avuto una bella amicizia facendo volarela fantasia dei fans.

La stessa non si fa attendere e in alcune Storie su Instagram commenta molto duramente l’accaduto dicendosi amareggiata per essere stata tradita e rivelando dunque che tra lei e la influencer c’era stato qualcosa più di amicizia.

“… Sto Veramente di me..a! Per quanto sono inca..ata non mi viene neanche da piangere. Le mie domande sono: ma tu non ti fai schifo? Non ti vergogni? Siamo state tutta l’estate insieme e chiaramente non eravamo solo amiche”

La Piamonte conferma poi la paura di Taylor di rivelare la storia saffica ai suoi genitori ma si sente ingannata:

“Chi ca..o è questa? Io non l’ho mai sentita nominare! Me lo avesse almeno accennato! E soprattutto con quale coraggio fino a ieri sera mi ha mandato messaggi di ‘amore, mi manchi’, coi cuori…”

E conclude

“Ti devi solo sotterrare”

Chissà come risponderà Taylor a queste durissime parole e se la sua nuova storia d’amore prenderà il largo o naufragherà dopo queste polemiche..