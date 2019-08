Erica Piamonte in ospedale ‘Dolore atroce, sono preoccupata’: l’ex gieffina si sfoga sui social

Erica Piamonte in ospedale ‘Dolore atroce, sono preoccupata’: l’ex gieffina si sfoga...

Erica Piamonte, classe 1988 è una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La commessa origine toscana, la Piamonte è riuscita a conquistare con la sua verve il pubblico italiano.

L’ex gieffina, solita condividere la sua quotidianità con i suoi follower, con un post ha annunciato di essere finita in ospedale, a causa di un dolore atroce. Il post ha preoccupato non poco i fan, ecco tutti i dettagli sull’accaduto.

Erica Piamonte finita in ospedale: ‘Un dolore atroce’

L’ex gieffina ha raccontato ai fan, che ieri sera 5 Agosto, sul tardi ha iniziato ad accusare un fortissimo dolore all’addome. La commessa toscana rivela di aver cercato di resistere inizialmente, ma il dolore ha iniziato a farsi così intenso da dover ricorrere al pronto soccorso medico:

‘Vado all’ospedale. Sono giorni che sto di mer*a, io faccio sempre finta di stare bene ma adesso questo mal di stomaco è seriamente insopportabile, un dolore atroce, non dormo neanche la notte, sono davvero preoccupata’

I fan alla lettura del messaggio della Piamonte si sono subito precipitati, preoccupatissimi scrivendole svariati messaggi in privato. La tensione è aumentata perchè nelle ore successive l’ex gieffina non ha dato più sue notizie sulle sue condizioni.

L’ex Gieffina in ospedale: come sta e le cause del malore

Ma quali sono state le cause del malore accusato dalla Piamonte? Le cause al momento non sono ancora note, ma avendo accusato dolori atroci allo stomaco, potrebbe darsi che la motivazione si celi dietro le intolleranze alimentari di cui aveva già parlato nel corso del Reality.

Quest’oggi, la Piamonte con una nuova stories ha fatto sapere che sta meglio e ringrazia tutti coloro, numerosissimi, che le hanno scritto, preoccupati per la sua salute: