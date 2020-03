Emergenza Coronavirus, test sui tamponi: quanto costano?

Tampone per coronavirus: chi deve eseguirlo?

Dal 26 febbraio si fanno tamponi solo ai soggetti sintomatici e alle persone che hanno avuto contatti con pazienti positivi.

Il tampone per coronavirus è il test per individuare un possibile contagio che viene eseguito nei laboratori del Servizio sanitario nazionale attivi in tutte le Regioni o a domicilio.

In caso di dubbi è possibile rivolgersi al medico di base senza dover andare in ospedale.

Il medico ha una scheda con delle domande da porre ai pazienti per valutare la necessità di eseguire il tampone per il coronavirus.

I tamponi sono eseguiti solo ai soggetti sintomatici (problemi respiratori e febbre) o con storia a rischio.

Il Presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha ribadito la necessità di non fare test a tappeto.

Tampone per coronavirus: come funziona?

In molti si chiedono come funzioni il tampone per il coronavirus.

Si tratta di un “normale” tampone faringeo, che viene eseguito rapidamente ed è indolore.

Il tampone per il coronavirus – come si evince anche da Il Sole 24 Ore – è un bastoncino con una punta rivestita di cotone, che viene introdotto manualmente nella faringe e preleva un campione di muco e di saliva.

Il tampone viene immesso in una soluzione conservativa e viene inviato al laboratorio per eseguire l’analisi.

Solitamente, il tampone viene eseguito due volte, per ulteriore conferma.

Test Tampone Coronavirus: obiettivi

Il tampone per il coronavirus aiuta a rilevare la presenza del virus nell’organismo umano.

Attraverso una tecnica che si chiama “reazione a catena della polimerasi”, il tampone viene sottoposto a un test molecolare che ricerca l’RNA del coronavirus.

La presenza del virus nell’organismo umano è confermata dalla presenza dell’RNA virale.

Il primo test sui tamponi per il coronavirus viene eseguito da uno dei tanti laboratori di analisi presenti sul territorio.

C’è poi un secondo livello di screening eseguito dall’Ospedale Sacco di Milano e lo Spallanzani di Roma, mentre la conferma definitiva viene rilasciata solo dall’Istituto Superiore di Sanità, al quale vengono inviati i tamponi.

Tamponi coronavirus: quanto costa?

Il costo del tampone per il coronavirus è gratuito per il paziente che si sottopone al test.