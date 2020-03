GF Vip, sospetti su Valeria Marini: spunta la verità sul tampone per...

Nella casa più spiata d’Italia si sono scatenate ansia e panico. L’ex showgirl Valeria Marini ha presentato sintomi significativi, tutti riconducibili al Coronavirus.

I sintomi influenzali manifestati dall’ex diva del Teatro Bagaglino hanno fatto subito agitare gli inquilini del Grande Fratello Vip 2020. Tutti i concorrenti in gara nel noto reality show di Canale 5 nutrono seri dubbi e preoccupazioni sullo stato di salute di Valeria Marini.

Valeria Marini e il tampone per il Coronavirus

Stando a ciò che ha divulgato il celebre sito di news Il Giornale, la 52enne sarda si sarebbe già sottoposta al test del tampone per il famigerato virus Covid-19. Prima di fare il suo glorioso esordio nell’edizione 2020 del GF Vip, l’ex stella del Salone Margherita avrebbe eseguito il test diagnostico per il Coronavirus e il risultato sarebbe stato negativo.

Nelle ultime 48 ore Valeria Marini ha ribadito di non sentirsi particolarmente bene, tra sonori colpi di tosse e spossatezza generale. Tali sintomi, com’era facilmente prevedibile, hanno subito allarmato i suoi compagni di reality. Nella casa Grande Fratello Vip, infatti, molti dei concorrenti le hanno posto una serie di domande, tutte mirate ad individuare la vera natura del suo improvviso malessere.

Tuttavia Valeria Marini ha rassicurato i suoi coinquilini, sostenendo che il suo presunto raffreddore aveva fatto il proprio corso e lei non presentava più alcun sintomo riconducibile al temibile Coronavirus. La ‘Valeriona Nazionale’ ha ribadito più volte di essersi sottoposta al tampone per il Coronavirus ancor prima di fare il suo accesso nel celebre appartamento di Cinecittà, proprio per scongiurare qualsiasi ipotesi di contagio.

I sospetti di Fabio Testi

Sebbene l’ex soubrette abbia rassicurato tutti sulle proprie condizioni di salute, l’attore Fabio Testi ha ugualmente espresso alcuni dubbi e perplessità sui preoccupanti sintomi manifestati in questi giorni da Valeria Marini. Tutti timori messi a tacere dalla stessa showgirl.