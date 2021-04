L’attrice ha deciso di esprimere solidarietà sulla vicenda che ha coinvolto l’AncelorMittal: ecco il nobile gesto di Sabrina Ferilli.

Il polverone sollevato dalla vicenda che ha tirato in causa la AncelorMittal ha spinto diverse personalità dello spettacolo a gesti nobili, quello di Sabrina Ferilli ha commosso tutti.

La vicenda dell’operaio licenziato per un post Facebook

Non si placano le polemiche scoppiate nelle scorse ore dopo che è stata diffusa la notizia del licenziamento di un operaio della AncelorMittal a causa di un post sui social. L’uomo, Riccardo Cristello aveva deciso di condividere un post sul suo profilo Facebook in cui invitava alla visione proprio della fiction di canale 5 “Svegliati amore mio”.

Il post in questione è stato ritenuto da AncelorMittal come un messaggio lesivo e minaccioso.

“Si precisa che tali provvedimenti sono stati adottati non per aver commentato la fiction ‘Svegliati amore mio’ ma per aver denigrato l’azienda stessa e il suo management, anche attraverso affermazioni di carattere lesivo e minaccioso”

La versione dell’operaio è nettamente differente, poiché l’uomo riferisce di aver solamente condiviso un post scritto da altri in cui si invitava a guardare la fiction. Nel post, conferma l’uomo c’erano riferimenti a frasi sull’inquinamento ambientale ma senza riferimenti.

“Adesso impugnerò il licenziamento”

Ha dichiarato Cristello come riporta Fanpage.

Sabrina Ferilli, il gesto nobile: cosa ha offerto

La protagonista di Svegliati amore mio, fiction in tre puntate che ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica, ha mostrato solidarietà all’operaio licenziato. Il suo gesto ha commosso tutti: Sabrina Ferilli si è offerta personalmente di pagare le spese leali ed uno stipendio di un mese a Cristello.

I ringraziamenti a Sabrina Ferilli sono giunti anche dal sindacato Usb di Taranto come riporta LaPresse:

“Ringraziamo Sabrina Ferilli per la sensibilità e la solidarietà dimostrate in queste ultime ore..”

Il nobile gesto di Sabrina ha commosso tutti i fan dell’attrice che sui social si sono spesi in complimenti e parole solidali. Inoltre si sono aggiunte altre manifestazioni di solidarietà come quella di Michele Riondino che a sua volta ha offerto il suo aiuto economico per le spese legali.