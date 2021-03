Svegliati amore mio, anticipazioni: Sabrina Ferilli torna ad essere madre coraggio

Al via mercoledì 24 marzo la nuovissima fiction Mediaset in prima tv con protagonista Sabrina Ferilli: trama, cast e curiosità.

Una nuova serie tv ad alto tasso emotivo con un cast d’eccezione, ecco tutto ciò che sappiamo su “Svegliati amore mio”: quando inizia e quante puntate saranno?

Svegliati amore mio: quando inizia e dove vederlo

Una nuova produzione a firma di Simona Izzo e Ricky Tognazzi sta per debuttare sul piccolo schermo ed è già attesissima. Stiamo parlando della fiction “Svegliati amore mio” che prenderà il via mercoledì 24 marzo su Canale 5 alle 21.20 come già emerso dai promo che stanno andando in onda nelle ultime giornate.

Le puntate proseguiranno sulla rete ammiraglia di Mediaset e sarà anche possibile vedere la fiction in streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Play, dove poi resteranno visibili per quanti hanno perso qualche appuntamento.

Svegliati amore mio: la trama

La protagonista Nanà fa la parrucchiera in provincia ed è sposata con Sergio Santoro che di lavoro fa l’operaio in acciaieria da vennti anni. La vita normale della famiglia viene sconvolta dal dramma della malattia che colpisce la figlia Sara. La ragazza si ammala infatti di leucemia e la situazione peggiorerà in fretta.

La ragazza durante una gara di nuoto ha un malore e viene ricoverata in coma all’ospedale. La madre di Sara scoprirà che altri ragazzi dell’età della figlia si sono ammalati di leucemia e che una compagna è anche morta poco tempo prima.

L’ombra del sospetto comincia così a prendere piede tra i genitori: la causa della malattia potrebbe essere l’acciaieria del luogo? Nanà si metterà dunque alla ricerca della verità con un gruppo di mamme ed aiutata da Stefano, un giornalista.

Sabrina Ferilli ed il resto del cast

Sabrina Ferill i: Nanà Santoro

i: Nanà Santoro Ettore Bassi : Sergio Santoro

: Sergio Santoro Caterina Sbaraglia : Sara Santoro

: Sara Santoro Francesco Venditti: Stefano Roversi

Stefano Roversi Francesco Arca : Mimmo Giuliani

: Mimmo Giuliani Massimo Popolizio : Ettore Tagliabue

: Ettore Tagliabue Veruska Rossi : Manuela Placido

: Manuela Placido Adele Tirante : Adele

: Adele Caterina Fiorello : Gianna

: Gianna Iaia Forte : Ramona

: Ramona Francesca Antonelli : Maddalena

: Maddalena Emanuele Salce : Commissario Caputo

: Commissario Caputo Antonio Avella : Lorenzo

: Lorenzo Paolo Giommarelli : Paolo Torelli

: Paolo Torelli Bruno Torrisi: Vanni

Non resta che sintonizzarsi domani, mercoledì 24 marzo su Canale 5 in prime time per assistere ad una nuova prova di grande talento recitativo ed umano della bravissima Sabrina Ferilli e colleghi nella fiction Svegliati amore mio.