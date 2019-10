Svegliarsi arrabbiati: ecco un piccolo segreto per essere sereni al risveglio

Svegliarsi arrabbiati, a chi non è capitato almeno una volta nella vita? Ecco qualche piccolo suggerimento per essere di buon umore, già di primo mattino.

Svegliarsi arrabbiati non è il massimo, diciamocelo: ecco qualche piccolo segreto per evitare di stare col muso imbronciato appena ci si alza dal letto.

Inizia a coricarti

La mancanza di sonno può essere una delle ragioni per cui ti svegli arrabbiato. A ciò è facile porre rimedio.

Se sai che stai alzato fino a tardi, inizia a dormire prima. Un modo semplice per farlo è iniziare lentamente a sostenere il tuo “andare a dormire“.

Ricorda, gli adulti dovrebbero riposare per almeno 7 ore ogni notte.

Diario mattutino

Prendersi del tempo per scrivere un diario prima che i piedi colpiscano il pavimento può essere un buon modo per elaborare le tue emozioni.

Puoi scrivere la tua rabbia. Ciò può aiutarti a vedere se c’è qualcosa che ti sta facendo sentire in quel modo, come l’ansia per un potenziale problema e gestirlo meglio.

Diario serale dopo essersi coricati

Potresti scoprire che stai lottando per dormire bene la notte perché stai ancora elaborando eventi della tua giornata.

In questo caso, redigere un diario prima di andare a letto può aiutarti. Puoi riflettere ed elaborare ciò che è accaduto durante la giornata e, in tal senso, schiarirti le idee e dormire meglio.

Questa pratica è utile anche se hai una giornata intensa: prima di andare a letto, puoi elencare tutto ciò di cui hai bisogno per stare bene, quindi non devi preoccuparti di dimenticare cosa devi fare quando ti svegli il giorno successivo.

Meditazione

La meditazione può aiutarti a imparare a controllare le tue emozioni. Uno studio ha scoperto che anche solo una singola sessione di meditazione può aiutare a ridurre la rabbia.

La meditazione ti aiuta a rimuovere gli attuali stress della tua giornata. E le tecniche di respirazione profonda che vengono comunemente utilizzate durante la mediazione ti permettono di rallentare il respiro e la frequenza cardiaca, che sono reazioni fisiche comuni alla rabbia.

Alzati e vai avanti

È allettante premere il tasto ritarda sveglia al mattino o sdraiarsi a letto quando suona l’allarme.

Se vuoi, però, battere rapidamente la tua rabbia mattutina, uno dei modi migliori per farlo è alzarti subito.

Quando suona la sveglia, assicurati di levarti immediatamente. Cambia il tuo ambiente. Se la luce è spenta, allora alzati, apri le tende e lascia entrare la luce. Se il tempo è bello, vai fuori e prendi un po’ d’aria fresca.

Quando ti distendi sul letto, è facile concentrarsi su pensieri negativi o cose che ti rendono ansioso. Tuttavia, se hai una routine mattutina che prevede di alzarti e muoverti, il tuo cervello dovrà spostarsi su qualunque sia la prima attività che stai cercando di intraprendere.

Esercizio

Ci sono molti benefici nell’esercizio del mattino e gestire la rabbia mattutina è uno di questi.

Se ti accorgi che ti svegli arrabbiato, prova ad aggiungere esercizio nella routine mattutina. Questo può aiutarti a consumare parte dell’energia che ti aiuta a risvegliarti.

Ti consente di reindirizzare la tua attenzione ed energia dalla tua rabbia a qualcosa di più produttivo.