Super Tuesday, primarie Usa 2020: Sander vince in 3 Stati e Biden...

Super Tuesday: votazioni in 14 Stati per aggiudicarsi un terzo dei delegati totali necessari per la candidatura contro Trump

Ecco il Super Tuesday , il grande giorno atteso delle votazioni nella corsa alle nomination presidenziali democratiche del 2020.

Edison Research e le principali reti televisive hanno dichiarato Biden il vincitore in Virginia, Carolina del Nord, Tennessee e Alabama sulla base degli exit poll del Super Tuesday.

Gli americani hanno votato in ben 14 stati in vista delle prossime elezioni del 3 novembre.

Secondo le proiezioni di Fox News Biden avrebbe vinto anche in Oklahoma. L’Associated Press ha previsto che avrebbe vinto anche in Arkansas e in Minnesota.

Le proiezioni vedono Sanders vincitore nel Colorado e nel suo stato nativo del Vermont, risultati attesi per il socialista democratico.

Super Tuesday: ampia coalizione di elettori

I primi risultati mostrano che Sanders aveva un vantaggio su Biden in Texas, mentre Biden ha un vantaggio in Massachusetts e in Minnesota.

Michael Bloomberg, l’ex sindaco di New York ha vinto nel solo territorio delle Samoa americane.

Biden, ex vicepresidente del presidente Barack Obama, ha goduto di un incredibile slancio dopo la straordinaria vittoria nella Carolina del Sud di sabato.

La proiezione di Biden negli Stati è stata alimentata dal forte sostegno di un’ampia coalizione di elettori, tra cui donne e uomini, bianchi e neri, quelli con o senza titolo universitario.

Edison Research ha previsto un’affluenza record di 1,3 milioni di elettori in Virginia, ben oltre i 986.203 nel 2008 e 785.041 nel 2016.

I sondaggi di Edison Research hanno mostrato che Biden stava conquistando la maggior parte degli elettori afroamericani nel sud, tra cui il 72% in Alabama, il 71% in Virginia, il 63% in Carolina del Nord e il 62% nel Tennessee.

In Virginia, Biden si è aggiudicato i voti di oltre quattro donne su 10, rispetto a due su 10 ciascuna per Sanders ed Elizabeth Warren, la senatrice del Massachusetts.