Strage di Erba, Rosa Bazzi disperata: ucciso l’ergastolano che si era invaghito di lei

Disperazione per Rosa Bazzi, in carcere per la strage di Erba, dopo l’uccisione dell’ergastolano che si era invaghito di lei. Che cosa è accaduto?

Rosa Bazzi non è solo protagonista per la strage di Erba ma anche per la storia d’amore con un ergastolano. Ora Marco Alberti è stato ucciso.

La storia tra Rosa Bazzi e l’ergastolano

Rosa Bazzi moglie di Olindo Romano, non è solo la protagonista assoluta di uno dei fatti di crocaca più agghiaccianti di tutti i tempi ma anche una donna che ha fatto più volte parlare di sé.

Mettendo un attimo da parte la strage e la richiesta di riapertura delle indagini, come da desiderio dei due colpevoli condannati all’ergastolo, tempo fa era trapelata la notizia di una possibile infatuazione da parte di Rosa nei confronti di Marco Alberti – ergastolano conosciuto proprio in carcere.

Questa notizia aveva portato Olindo Romano ad un periodo di grande tristezza, anche se l’avvocato dei due coniugi avesse smentito un interesse da parte di Rosa per quest’uomo.

Da parte di Marco Alberti, al contrario, sembrava ci fosse un vero e proprio interesse: l’ergastolano aveva infatti deciso di rinunciare al suo lavoro fuori dal carcere – in regime di semi libertà – proprio per non allontanarsi da Rosa.

L’uomo era in carcere per aver ucciso e occultato il cadavere di Antonio Panozzo.

Marco Alberti ucciso a Corsico

Il settimanale Giallo ha evidenziato che l’uomo sarebbe stato ucciso durante uno dei suoi permessi premio, mentre si trovava all’esterno del carcere.

Il suo decesso viene collegato ad un fatto di cronaca recente, dove un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto a Corsico. Secondo il settimanale l’uomo ucciso sarebbe proprio il “Mirko” che aveva perso la testa per Rosa. La donna sembra aver appreso la notizia con molto dispiacere tanto che molti media hanno evidenziato fosse disperata per questa morte improvvisa.