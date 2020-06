Stella Tatangelo, muore in un incidente a 18 anni: compagni discutono la...

Stella Tatangelo frequentava il liceo classico Vincenzo Simoncelli. All’esame di Maturità purtroppo non è arrivata. La ragazza è morta in un incidente d’auto lo scorso agosto.

Gli amici di classe hanno così deciso di regalarle quel diploma tanto sognato, sostenendo la Maturità al suo posto. Stella è tornata simbolicamente tra i banchi di scuola grazie ai suoi compagni di classe.

Il diploma per Stella

Un gesto d’amicizia, punto centrale della tesina con cui gli amici di classe di Stella Tatangelo si sono presentati in commissione d’esame. Come riferisce anche La Repubblica, la ragazza, originaria di Sora, nel frosinate, è morta lo scorso anno in un incidente d’auto.

Così gli amici di classe hanno deciso di farle avere simbolicamente quel diploma che il destino le ha rubato. Hanno preparato un elaborato sull’amicizia, ripercorrendo questo sentimento da Aristotele ai giorni nostri.

Questa mattina, al cospetto dei loro docenti, hanno rimesso insieme i fili che li legavano alla giovane compagna. Un addio commosso, fatto di pause e silenzi, cui hanno partecipato anche i genitori di Stella, che hanno avuto la possibilità di assistere alla discussione d’esame.

Il drammatico incidente

Stella Tatangelo, 18 anni, è morta tragicamente nella notte tra il 13 ed il 14 agosto dello scorso anno. La ragazza era in macchina con il fidanzato ed altri 3 amici, dopo una serata trascorsa a Colle Larino, per una festa.

L’auto su cui viaggiavano i 5 giovani transitava nella frazione Viotti, quando il fidanzato della vittima perse il controllo della vettura e finì fuori strada, schiantandosi contro un muro.

L’impatto fu talmente violento che due passaggeri furono catapultati fuori dall’abitacolo. Stella Tatangelo rimase intrappolata nell’auto e per lei non ci fu nulla da fare.

Dopo il funerale commosso e gremito di persone, questa mattina i compagni di classe hanno voluto fare a Stella l’ultimo regalo.