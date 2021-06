Stefano De Martino si improvvisa infermiere: l’amorevole gesto svela la nuova fiamma del ballerino

Secondo molti fan, stando anche ai numerosi indizi social, la conduttrice sarebbe la nuova fiamma di Stefano De Martino.

Si sono riaccesi i riflettori su Stefano De Martino a causa di una nuova presunta relazione. Ad accendere gli animi, nello specifico, i diversi scatti social postati in compagnia di questa sua collega.

La conduttrice ha ringraziato pubblicamente Stefano De Martino

Se ciò non bastasse, inoltre, è stata la diretta interessata a parlare del ballerino elogiandolo per essergli stato vicino in un momento difficile. Nello specifico Stefano De Martino avrebbe ricoperto il ruolo di premuroso infermiere.

“Non tutti gli eroi portano la maschera. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti”.

A scrivere queste parole al miele all’ex di Belen Rodriguez è stata la rossa Andrea Delogu. Quest’ultima sarebbe stata soccorsa dall’uomo dopo aver subito un infortunio. Non solo però, Stefano avrebbe persino trasportato in braccio la ragazza fino a casa.

Andrea Delogu ha condotto la versione estiva de “La vita in diretta”

Insomma il ballerino si è comportato da vero principe azzurro dando però il via ad una serie infinita di speculazioni da parte dei fan. Per molti, infatti, De Stefano e la Delogu si preparano per essere la coppia più chiacchierata dell’estate.

Parlando di Stefano, dopo la fine del matrimonio con Belen non si era ancora avvicinato a qualcun altro, discorso inverso invece per la conduttrice la quale si sarebbe separata da poco dal suo compagno storico, Francesco Montanari. Ancora non è chiaro però come si siano conosciuti i due ma una cosa è certa, il loro rapporto sembra molto stretto.

