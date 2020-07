Stefano De Martino beccato in dolce compagnia sullo yacht privato – FOTO

Stefano De Martino ritrova il sorriso dopo l’addio a Belen Rodriguez, beccato in vacanza in dolce compagna

Una delle coppie più chiacchierate dello showbiz è, senza alcun dubbio, quella formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Dopo l’addio alla showgirl argentina, il ballerino napoletano sembra aver ritrovato il sorriso anche grazie al suo piccolo Santiago.

Stefano De Martino beccato in dolce compagnia

Nelle ultime settimane, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati protagoniste delle riviste di cronaca rosa per presunta crisi coniugale, poi confermata dai diretti interessati sui social. Si è molto chiacchierato anche del rapporto del ballerino napoletano con Alessia Marcuzzi. I pettegolezzi sono stati smentiti e pare che le ragioni che si celano dietro la rottura della coppia siano altre.

Archiviate le voci di gossip, il conduttore di Made In Sud sta trascorrendo qualche giorno di relax , precisamente tra Ponza e Napoli. Insieme con lui i suoi amici e il suo grande amore, il piccolo Santiago che ad Aprile di quest’anno ha spento ben sette candeline. Le foto che ritraggono i due insieme e felici sono state pubblicate dal settimanale Oggi nel numero in uscita.

Le foto del settimanale Oggi

Il ballerino napoletano sta trascorrendo le sue vacanze estive insieme ai suoi amici e al piccolo Santiago tra Ponza e Napoli. Sulle pagine del noto settimanale si legge:

“Dopo l’addio a Belen (e la faticosa smentita di una relazione con Alessia Marcuzzi) Stefano De Martino è in barca tra Napoli e Ponza col figlio Santiago e un po’ di amici”.

Mentre Belen Rodriguez ha trascorso qualche giorno di vacanza nella sua amata Ibiza per poi fare ritorno in Italia in quanto è impegnata con la registrazione delle nuove puntate di Tu sì que vales che verrà trasmesso il prossimo autunno su Canale 5.