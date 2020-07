Alessia Marcuzzi “Ho voluto Stefano perché bello e sexy”: la verità sul tradimento

Una dichiarazione che spiazza. Alla luce di ciò che sta succedendo tra Alessia Marcuzzi, De Martino e Belen appare tutto adesso più chiaro

Ritorna il triangolo dell’estate 2020, quello che vede lo scontro tra la Marcuzzi, Belen e De Martino. I diretti interessati smentiscono con forza, ma i rumors su questo possibile tradimento s’inseguono e si ripropongono con forza. Questa storia con ogni probabilità ha contribuito alla forte crisi della coppia e tiene banco sui rotocalchi da molto tempo, infuocando l’estate.

Il tradimento e la crisi della coppia

Secondo il sito di Dagospia, la Marcuzzi si sarebbe lasciata sfuggire qualche dichiarazione riguardo il presunto tradimento di De Martino nei confronti di Belen. Pare che la crisi coniugale tra la showgirl argentina e l’ex ballerino dei Amici, sia ormai arrivata ad un punto di non ritorno.

La storia non si dovrebbe concludere rapidamente, soprattutto a causa dei social. Siamo di fronte ad una bomba gossip, ingigantita dal veleno sparso da dichiarazioni e commenti, anche del passato, che assumono un nuovo significato alla luce delle novità.

Le dichiarazioni al vetriolo

Alcune dichiarazioni pesanti sono state riportate dal sito specializzato nel gossip televisivo Bitchyf.it. Ha pubblicato nuovamente la ormai famosa foto scattata nel 2014 che vede i tre protagonisti di questo triangolo abbracciati ad una serata.

Come poi non ricordare la più recente intervista sulla vicenda del 2018. In quel periodo la Marcuzzi, conduceva l’Isola dei famosi e spiegava la scelta come inviato del reality del quasi debuttante e non molto conosciuto De Martino:

“L’ho voluto subito perché è amato dalle donne, è bello, è sexy. È un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti. L’ho anche sfidato sui social a fare alcuni esercizi fisici come ‘il ponte’ e ‘il ragno'”

In quell’intervista sorrideva, oggi invece con ogni probabilità non lo starà facendo.