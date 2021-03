Stasera in tv, cosa va in onda nel palinsesto dell’8 marzo

Film e programmi previsti nel giorno della festa della donna, tra ritorni attesi e novità. Ecco tutta la programmazione.

Dal ritorno del Commissario Montalbano e Avanti un altro alla nuova coppia di Striscia La Notizia.

Scopriamo insieme cosa ci propongono le maggiori reti per la serata di lunedì 8 marzo 2021.

Lunedì 8 marzo, fiction e film

Per l’inizio della settimana torna un grande atteso protagonista delle serate italiane, ma anche numerosi film saranno tra le proposte di lunedì 8 marzo, per allietare tutta la famiglia.

• Il Commissario Montalbano: alle 21.25 su Rai 1- “Il metodo Catalanotti”. Per l’omicidio di Catalanotti, ucciso con una pugnalata nel petto, tornerà ad investigare Luca Zingaretti nel ruolo di Montalbano. Il Commissario scoprirà che la vittima era uno strozzino ed un attore teatrale.

• Colette: 21.20 su Rai 2 in prima tv il film biografico con Keira Knightley. Colette è una ventenne piena di talento ed amante della scrittura che incontra l’agente letterario Willy. Lui le farà conoscere l’ambiente letterario di Parigi ma si impadronirà delle sue opere.

• Suffragette: alle 23.20 su Rai 2 il film storico-biografico con Helena Bonham Carter

• Il Castello di Vetro: ore 21.20 su Rai 3 con Naomi Watts in 1’tv. Una famiglia eccentrica vive con i quattro figli ma un incidente domestico attirerà l’attenzione dei servizi sociali.

• Titanic: alle 21.20 su Canale 5 film drammatico con Leonardo di Caprio e Kate Winslet

• Tre uomini ed una gamba: alle 21.20 film commedia del’97 su Italia 1 con Aldo, Giovanni e Giacomo.

• The Lady- L’amore per la libertà: alle 21.25 su La7 film drammatico sulla vicenda della pacifista birmana Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991.

Stasera in tv, le trasmissioni attese

• Quarta Repubblica: alle 21.20 su Rete 4 con Nicola Porro il programma di attualità sulla politica e sulla pandemia.

• Avanti un altro: alle 18.45 torna su Canale 5 il game show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

• Striscia la Notizia: alle 20. 40 su Canale 5 torna il Tg satirico, al bancone la coppia Gerry Scotti e Francesca Manzini.

• 4 Ristoranti: alle 21.30 su Tv8 torna il reality di Alessandro Borghese che in questa puntata ci porterà alla scoperta dei migliori ristoranti di pesce di Bari.

• Vite al Limite: alle 21.25 e poi alle 23.10 tornano le storie dei pazienti della clinica del Dottor Nowzaradan. Questa sera le storie di Samantha, Sarah, Robert.

