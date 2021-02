Vite al limite, il dottor Nowzaradan è morto? Tutta la verità

Ecco gli ultimi aggiornamenti sul dottor Nowzaradan, che sta preoccupando i fan, convinti che possa essere addirittura morto.

Nelle ultime ore, i fan di uno dei dottori più celebri della televisione stanno andando fuori di testa.

I telespettatori di Vite al limite e gli utenti sul web, infatti, sono preoccupati che il dottor Nowzaradan sia morto da quando è stato postato, di recente, un post sui social media.

Il successo del dottor Nowzaradan

Il dottor Younan Nowzaradan ha un contratto con TLC dal 2012, canale che in America trasmette il programma My 600-lb Life, conosciuto in Italia come Vite al limite.

Il dottore nasce l’11 ottobre del 1944 e, dopo un lungo percorso di studi, si specializza in chirurgia bariatrica.

Nel programma in onda in Italia su Real Time, il medico sottopone pazienti obesi a rigidi percorsi di dimagrimento.

Nel corso degli anni, c’è chi ha riportato recensioni positive sul suo operato e chi invece lo ha addirittura citato in giudizio.

Una personalità controversa

Nel 2007, Colleen Shepherd ha intentato una causa contro il medico, accusandolo di aver provocato la morte di sua figlia.

Tina, infatti, è morta a seguito delle complicazioni sopraggiunte durante un intervento di bypass gastrico.

Nelle ultime ore, però, è un’altra questione che sta tenendo banco e che sta preoccupando i telespettatori della nota trasmissione.

Vite al limite, il dottor Nowzaradan è morto?

I telespettatori sono in crisi da quando il dottor Nowzaradan ha condiviso sui social personali una foto, nella quale indossa una maschera e dell’attrezzatura chirurgica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr. Now MD (@younannowzaradan)

A spaventare gli utenti è stato lo sfondo dell’immagine, su cui compare la scritta dell’anno 2021.

L’intento del medico pare fosse quello di incoraggiare i fan a intraprendere un percorso salutare in questo 2021.

C’è chi, invece, ha avuto una percezione diversa e ha temuto che il medico fosse morto. Così ha urlato contro di lui, invitandolo a “smetterla di spaventare tutti”.

Non ci rimane che rassicurare i fan del dottore. Sembra proprio che Nowzaradan sia ancora vivo e vegeto.