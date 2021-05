Stasera in tv, 27 maggio 2021: sfida tra Alberto Angela e Raoul Bova

Una serata piena di film e programmi interessanti, dal finale inaspettato della fiction Buongiorno mamma alle storie di Ulisse fino ai drammi di Amore Criminale.

Scopriamo nel dettaglio le proposte delle principali reti televisive per la serata di giovedì 27 maggio 2021 in prime time: tra film, fiction e programmi, proposte allettanti per tutta la famiglia!

Programmi Rai del 27 maggio: Ulisse, Calcio e Amore Criminale

Rai 1: ore 21.25- Grande ritorno del programma dedicato alla cultura e all’approfondimento storico con Alberto Angela, uno dei volti più amati della tv assieme al padre Piero Angela. Dopo uno stop che ha deluso molti fan, Ulisse – Il piacere della scoperta torna in onda con la quarta puntata. L’episodio di oggi si intitola “Francesco e Chiara – Santi e Ribelli” e parlerà di due grandi protagonisti della storia del Medioevo attraverso i luoghi in cui crebbero spiritualmente San Francesco e Santa Chiara.

Rai 2: ore 21.20- Serie B Finale playoff. Chi vincerà stasera si giocherà insieme ad Empoli e Salernitana il posto per la Serie A del prossimo anno. Partita di ritorno.

Rai 3: ore 21.20- Amore Criminale. Ultimo appuntamento con il programma di Veronica Pivetti che ricostruisce alcuni casi di femminicidio. Questa sera la storia di Francesca che è riuscita a fuggire dopo 3 anni dall’incubo in cui la teneva il suo compagno.

Programmi Mediaset, 27 maggio: Dritto e Rovescio, Buongiorno Mamma, Una notte da leoni

Rete 4: ore 21.20– Torna Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio. Nell’iconica trasmissione di attualità si parlerà della proposta del Segretario del Pd Enrico Letta riguardo all’imposta di successione ma non solo: spazio anche l’intervista all’ex 5 Stelle Alessandro Di Battista e all’approfondimento sull’emergenza migranti nel Mediterraneo. Da ultimo si tratterà nuovamente la questione del DDL Zan contro l’omotransfobia e delle polemiche annesse.

Canale 5: ore 21.20- Ultimo atteso appuntamento con Buongiorno, mamma! la fiction che ha come protagonista Raoul Bova nei panni di Guido, padre di famiglia di 4 figli, la cui moglie è in coma da anni. Nell’ultima puntata Guido dovrà chiarire con i figli cosa lo lega a Miriam ( Serena Autieri). Sole intanto si trasferirà dai nonni mentre tutti gli indizi sembreranno portare alla colpevolezza propio di Guido.

Italia 1: ore 21.20- Una notte da leoni, il film commedia di Todd Williams del del 2009 con Bradley Cooper e Zach Galifianakis. Tre amici portano Doug a Las Vegas per il suo addio al celibato ma qualcosa andrà storto: la mattina seguente si troveranno in una camera d’albergo distrutta, senza il futuro sposo ma in compagnia di una tigre..

