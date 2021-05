Alberto Angela silurato? La smentita Rai: quando andrà in onda Ulisse

L’appuntamento con la quarta puntata di Ulisse prevista per questa sera è saltato e sarà sostituito dalla replica del Commissario Montalbano.

Il web è in rivolta dopo l’annuncio che il programma di Alberto Angela verrà sospeso e sostituito nel palinsesto. I vertici Rai hanno però voluto tranquillizzare i fan che le ultime puntate di Ulisse verranno trasmesse.

Ecco cosa vedremo al posto di Ulisse ed il motivo di questa spiazzante decisione!

Mercoledì 12 maggio 2021: Ulisse non va in onda, cosa lo sostituisce

La notizia della variazione nel palinsesto Rai per la serata di oggi mercoledì 12 maggio è stata confermata ed ha sollevato un polverone tra gli affezionati del programma “Ulisse”.

Al posto della quarta puntata della trasmissione di approfondimento culturale condotta da Alberto Angela, figlio di Piero prevista alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda un altro programma.

Si tratta della replica della fiction Il commissario Montalbano, episodio dal titolo Il Diario del ’43 che durante la prima messa in onda aveva raggiunto ottimi ascolti. Il motivo della sospensione del programma di Angela riguarda dunque lo share poco soddisfacente come si è ipotizzato ?

I dati parlano chiaro: le prime puntate di questa edizione di Ulisse hanno faticato già dall’avvio e proseguito in calando. L’ultima puntata andata in onda il 5 maggio ha raggiunto 12,8% di share.

I fan si sono dunque allarmati: il programma di Alberto Angela esce dunque di scena? Non è così ed i vertici Rai hanno voluto chiarire subito la situazione.

non scherzo quando dico che ulisse è letteralmente l’unico motivo per cui ormai accendo la televisione. sarebbe una vera vergogna se venisse davvero sospeso — Gia🍵 (@anxiethe) May 8, 2021

Il caso “Ulisse”: sospensione o no? La verità della Rai

Sulla querelle è giunto un tweet molto esaustivo di Stefano Coletta, direttore di Rai 1, che ha spiegato com’è la situazione ed il destino di “Ulisse”.

“Alcuna sospensione del programma! Solo un piccolo ritardo nella preparazione causa emergenza Covid. Ulisse non si tocca e torna presto!”

@albertoangela e il team di @UlisseRai1 sono al lavoro per le ultime due nuove puntate del ciclo primaverile dedicate a S Francesco e all’ambiente.Alcuna sospensione del programma!Solo un piccolo ritardo nella preparazione causa emergenza covid.Ulisse non si tocca e torna presto! — Stefano Coletta (@StefanoColetta2) May 8, 2021

L’Italia ha bisogno di programmi come #Ulisse — Agricolturabiologica 👠👠 #OndaCivica 🌊 (@Agricolturabio1) May 8, 2021

Per i fan di Alberto Angela non resta che attendere con un poco di pazienza allora la messa in onda delle restanti due puntate di “Ulisse – Il piacere della scoperta” .

