Stasera in tv, 18 maggio 2021: sfida tra Brignano, Marcuzzi e Montrucchio

Una nuova serata in tv all’insegna della varietà delle proposte, dalla comicità all’amore ecco le principali proposte!

L’ultima puntata di Un’ora sola vi vorrei, inchieste e scherzi inediti a Le Iene Show e la puntata speciale Crociera di Primo Appuntamento, ecco tutte le anticipazioni dei programmi di stasera martedì 18 maggio 2021!

Un’ora sola vi vorrei: ultima puntata del 2021

Il format di Un’ora sola vi vorrei si è distinto come uno dei più innovativi della stagione proseguendo il grande successo dello scorso anno. La trasmissione del comico Enrico Brignano in onda il martedì alle 21.20 chiuderà i battenti questa sera su Rai 2.

La particolarità del programma è la sua durata: solo 60 minuti in cui Brignano riesce a concentrare attualità, comicità ed ospiti molto attesi.

Insieme al comico romano anche l’attrice Marta Zoboli che interpreterà come sempre alcuni personaggi legati all’attualità come l’esperta di vaccini.

LEGGI ANCHE → Marta Zoboli chi è: età, Zelig e vita privata

L’ospite atteso della puntata finale sarà la cantante Nina Zilli che era già intervenuta nella prima puntata e la bellissima moglie del comico Flora Canto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

Le Iene Show: lo scherzo ad un famoso dei Mondiali ’82

Torna un nuovo appuntamento con l’iconica trasmissione di Italia 1 che offre un’ampia visione sull’attualità, la cronaca e lo spettacolo attraverso servizi inediti e interviste esclusive.

In studio l’accoppiata Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi delizieranno il pubblico con le loro gag e punzecchiature reciproche sempre commentati dal sarcasmo della Gialappa’s Band.

Lo scherzo di questa sera avrà come protagonista uno degli storici campioni del Mondiale ’82, l’ex portiere della Nazionale Giovanni Galli. La figlia del campione, complice della Iena farà credere al padre di essersi fidanzata con un attore porno e di aver girato un film hard.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

LEGGI ANCHE → Giovanni Galli svela qual è stato l’ultimo messaggio di Paolo Rossi

Quale sarà la reazione dell’ex sportivo?

Proseguiranno poi le inchieste sui casi di cronaca del momento e servizi inediti come quello che riguarda un video social che ha lasciato attoniti tutti. Chi ha girato il video ha gettato in piscina un cane con la forza, e le Iene andranno da lui per capire io motivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Questo e molto altro da non perdere in onda su Italia 1 a partire dalle 21.20.

Primo appuntamento: arriva la versione Crociera

Per chi vuole passare una serata all’insegna dell’amore invece niente di meglio che gustarsi una nuova puntata di Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio alle 21.25 su Real Time canale 31.

Questa sera andrà però in onda una puntata speciale con lo spin off di una nuova versione, quella ambientata su una nave da crociera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Gli appuntamenti si svolgeranno infatti su una nave della linea Msc Crociere in viaggio lungo le rotte più romantiche del Mediterraneo, con partenza da Genova, scalo a Malta e ritorno.

In questa primissima puntata del nuovo “esperimento” televisivo le varie coppie si conosceranno e cercheranno di capire se sono compatibili non solo durante la cena nel ristorante della nave ma anche in seguito.

La novità sarà che tutti potranno chiaccherare sul ponte della nave ed anche passando una notte in suite.

I protagonisti di questa sera saranno Fabrizio, Simone, Gianluca e Marco, Noemi ed Annalisa.

Questo nuovo programma conquisterà il pubblico come Primo Appuntamento versione classica? Gli ingredienti ci sono tutti ed una curiosità riguarda la sigla dal titolo “la nave dell’amore”, scritta e cantata proprio dal conduttore Flavio Montrucchio!

E voi cosa guarderete questa sera?