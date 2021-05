Giovanni Galli svela qual è stato l’ultimo messaggio di Paolo Rossi prima di morire

Ecco che cosa ha scritto il Pablito nazionale prima di lasciarci tristemente lo scorso 9 dicembre in modo inaspettato.

Ecco qual è stato l’ultimo segnale dato da Paolo Rossi all’amico storico. Ancora mette i brividi.

Il rapporto tra Giovanni Galli e Paolo Rossi

“Eravamo due toscani che si ritrovano a fare un percorso dalla Nazionale Juniores. Il primo incontro fu in quella circostanza. Da lì siamo sempre stati vicini, anche dopo la carriera.”

Con queste parole, Giovanni Galli apre un’intervista riportata da Firenzeviola.it, nella quale il campione parla della grandezza calcistica di Rossi e del loro rapporto di amicizia.

“Era un ragazzo semplice, che sdrammatizzava nei momenti difficili. Era di grande compagnia.”

Poi la terribile perdita, inaspettata. Ora Galli ricorda gli ultimi messaggi che ha scambiato con Pablito: conversazioni piene di gioia e leggerezza, com’erano soliti fare sin da quando erano giovani.

L’ultimo messaggio di Paolo Rossi

In una recente intervista, Giovanni Galli ha parlato del suo rapporto con Paolo Rossi e in particolare dell’ultima volta in cui si sono sentiti.

in base al racconto di Galli, avevano avuto l’ultimo contatto un mese prima del compleanno del campione Maradona.

Pare che Paolo Rossi avesse chiesto a Galli alcuni video per fare degli auguri speciali al calciatore.

In quell’occasione, Galli lo vide particolarmente provato. Rossi ammise di essere stato appena operato all’anca e quindi di patire a causa della sua salute.

Fu allora che Giovanni si abbandonò a una battuta ed esclamò simpaticamente:

“Oh, finalmente ti hanno raddrizzato”.

La frecciatina è relativa al fatto che Paolo Rossi è sempre stato preso di mira goliardicamente dai suoi colleghi per la sua camminata un po’ sbilenca.

L’ultimo messaggio scambiato con Paolo Rossi sono state una serie di emoticon con faccine sorridenti che Rossi avrebbe postato sulla chat dei Campioni del Mondo.

Speriamo che Giovanni Galli si riprenda da questo terribile lutto.