Stasera in tv del 13 aprile 2021: la sfida tra Leonardo, Brignano e le Iene

Tra gran finali e nuovi inizi scopriamo cosa ci offre il palinsesto per stasera martedì 13 aprile 2021: tutti i programmi più amati della tv!

La fiction Leonardo saluta il pubblico con l’ultimo atteso episodio mentre Brignano al via con il suo “un’ora sola vi vorrei” gareggiano con le inchieste bomba de Le Iene e Fuori dal coro.

Questo e molto altro stasera 13 aprile 2021 sulle principali reti tv Rai, Mediaset e La7!

Martedì 13 aprile, Rai: Leonardo, Brignano e Berlinguer

Leonardo: 21.25 su Rai 1. Puntata finale della miniserie con protagonista Aidan Turner. Negli episodi 7 e 8 Leonardo proseguirà nei suoi lavori, dopo il ritrovamento di Caterina da Cremona. L’artista vivrà però con frustrazione il successo di un artista più giovane di lui, Michelangelo Buonarroti. Successivamente però otterrà una nuova opera su commissione: la battaglia di Anghiari.

Un’ora sola vi vorrei: 21.20 su Rai 2. Lo show di Enrico Brignano torna con il secondo appuntamento con la nuovissima edizione in cui il comico racconterà la situazione attuale del nostro Paese con leggerezza ed ospiti sempre nuovi e con la partecipazione della moglie Flora Canto nella “scena del letto”. Volti noti che vedremo questa sera sono quelli dell’attrice Marta Zoboli e la cantante vincitrice di X-Factor Casadilego.

Carta Bianca: alle 21.20 su Rai 3. Il programma di attualità condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer tornerà sull’argomento della pandemia e sulla situazione attuale, dopo le restrizioni pasquali, con interventi in studio ed in collegamento.

Mediaset: Giordano, Champions League e Le Iene

Fuori dal coro: 21.20 su Rete 4. torna il giornalista Mario Giordano dallo Studio 5 del Centro di Produzione Mediaset si Cologno Monzese con i fatti di attualità del momento con spazio a polemiche e voce alle persone in giro per l’Italia.

PSG- Bayern Monaco: 21.00 su Canale 5. Sfida di ritorno dei quarti di finale della Champions League. In campo i tedeschi sotto la guida dell’allenatore Hans-Dieter Flick ed i padroni di casa. Durante l’ultima sfida a vincere, in finale, è stato il Bayern per 1-0.

Le Iene Show: 21.20 su Italia 1. Tornano le inchieste e gli scherzi del programma guidato da Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi. La bionda conduttrice però questa sera non sarà presente, poiché ha fatto sapere di essersi messa in auto-quarantena a causa della positività del marito al Covid.

Durante la serata vedremo molti servizi tra cui quello su Malika, la ragazza fiorentina cacciata da casa dai genitori perché lesbica. Spazio poi al caso dell’operaio dell’Ancelor Mittal che è stato licenziato perché ha postato sui social un riferimento alla fiction Svegliati amore mio con la Ferilli in cui si denuncia l’inquinamento industriale.

Sarà poi la volta dello scherzo, questa settimana sotto attacco è finito l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti, si scoprirà se lo scherzo andrà in onda stasera o nelle prossime puntate.

La7, Tv8 e Real Time: attualità ed intrattenimento

Di Martedì: 21.15 su La7 torna l’appuntamento con l’approfondimento sui temi di attualità con il giornalista Giovanni Floris. Focus iniziale della serata sarà il commendo della situazione pandemica assieme agli ospiti in studio, spazio poi alle altre notizie di economia e costume.

Italia’s Got Talent Best Of: 21.30 su TV8 tornano i momenti più divertenti e spettacolari dell’edizione numero 10 dello show che vede come giudici Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. La conduzione è affidata a Lodovica Comello che oggi compie gli anni!

Primo Appuntamento: 21.25 su Real Time, canale 31. Tornano gli appuntamenti al buio nel ristorante più romantico d’Italia, con il commento dell’ex vincitore del Grande Fratello ed attore Flavio Montrucchio.

E voi cosa vedrete stasera? Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sui programmi tv e per scoprire chi ha vinto la sfida serale!