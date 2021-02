Flavio Montrucchio, lo ricordate al Grande Fratello? È cambiato totalmente – FOTO

Dagli esordi alla carriera, fino ad arrivare alla vita privata dell’ex gieffino e ora conduttore, sposato con Alessia Mancini.

Flavio Montrucchio si è fatto conoscere dal grande pubblico come gieffino, ma poi di strada eccome se ne ha fatta.

Oggi è un conduttore e un attore molto noto, amato dal pubblico italiano, specialmente da quello femminile.

Flavio Montrucchio è davvero affascinante, un conduttore professionale e un marito e un padre amorevole.

Questo lato, abbiamo avuto modo di conoscerlo quando la moglie era concorrente de L’Isola dei Famosi.

L’esordio di Montrucchio era avvenuto proprio nella casa più spiata d’Italia.

Aveva partecipato alla seconda edizione condotta da Daria Bignardi, che era riuscito a vincere, nonostante fosse entrato in un secondo momento.

Ve lo ricordate a quei tempi?

Il successo di Flavio Montrucchio

Flavio Montrucchio è un conduttore amatissimo, molto seguito anche sui social. Ha preso parte anche ad alcune produzioni televisive, come Provaci Ancora Prof!, dove ha dato prova di saper recitare.

Nella vita privata, è felicemente sposato l’ex letterina di Passaparola Alessia Mancini e ha due figli, Mya, nata il 10 aprile del 2008, e Orlando, nato invece l’8 aprile del 2015.

Flavio Montrucchio deve la sua fama alla partecipazione della seconda edizione del Grande Fratello, che riuscì a vincere.

A quei tempi era un promotore finanziario, carriera che poi abbandonò per seguire la strada del mondo dello spettacolo.

Flavio Montrucchio, attore e conduttore

Dopo la vittoria al reality show, ha iniziato il suo percorso come attore e ha recitato in tv su Centovetrine, Donna Detective, Fidati Di Me, Capri, La Nuova Squadra, e al teatro in spettacoli come Donna De Paradiso, Nel Viaggiatore Perso, Grease.

Tra i programmi di maggior successo che ha condotto, compare sicuramente Primo Appuntamento.

Oggi, Flavio non è più il giovane che ha vinto il Grande Fratello. È un protagonista di successo che è riuscito a imporsi nel panorama televisivo.

Nel frattempo si gode l’affetto della moglie e dei sue due figli, ai quali è molto legato.