Spoiler Tv 10/1: gli ospiti a Domenica In, Domenica Live e Non è l’Arena

Spoiler Tv 10/1: gli ospiti a Domenica In, Domenica Live e Non...

Ecco tutte le novità sui principali programmi televisivi che andranno in onda nella giornata di domenica, 10 gennaio 2021.

Domenica, 20 gennaio 2021, andranno in onda tra Rai, Mediaset e La7 le trasmissioni più seguite del palinsesto televisivo.

Si tratta di Domenica In, Domenica Live e Non è l’Arena, talk show condotti da Mara Venier, Barbara d’Urso e Massimo Giletti.

Curiosi di scoprire chi saranno gli ospiti e tutte le novità apportate per l’inizio del 2021?

Vi sveliamo tutto sui vostri programmi domenicali preferiti, condotti da tre storici presentatori della tv italiana.

Anticipazioni Tv: gli ospiti di Domenica In

Su Rai 1, ospite della nuova puntata di Domenica In sarà il professor Francesco Le Foche, che approfondirà le novità sull’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Invitato in studio anche Beppe Fiorello, che parlerà della serata dedicata al grande Domenico Modugno, dal titolo “Penso che un sogno così”.

Ospiti attesissimi anche il cantautore Roberto Vecchioni, l’attrice Sandra Milo e il conduttore radiofonico e televisivo Pierluigi Diaco, che dirà tutto sulla sua nuova trasmissione in arrivo su Rete 2.

Anticipazioni Tv: gli ospiti di Domenica Live e Non è l’Arena

Su Canale 5, torna Domenica Live, l’amatissima trasmissione condotta da Barbara d’Urso.

La presentatrice avrà modo di gravitare attorno a una nuova cerchia di star televisive, che la affiancheranno in questo percorso, tutto rinnovato, del 2021.

Su La 7, imperdibile l’appuntamento con Non è l’Arena di Massimo Giletti.

Il conduttore introdurrà Francesco Zambon, per parlare dell’inchiesta sul piano pandemico, e si occuperà ancora una volta del caso Genovese. Nelle scorse puntate Giletti ha sviscerato il caso, raccogliendo anche la testimonianza della fidanzata di Daniele Leali, il braccio destro dell’imprenditore a sua volta indagato.

Per scoprire tutte le altre novità relative alle principali trasmissioni domenicali, non rimane che attendere la messa in onda pomeridiana di Domenica Live e Domenica Live e serale di Non è l’Arena.