Daniele Leali, chi è il vocalist e dj amico di Genovese: età, lavoro, fidanzata

Daniele Leali è diventato famoso per il caso Genovese, ma chi è in realtà il dj ed imprenditore? Ecco cosa fa nella vita e tutte le curiosità su di lui.

Daniele Leali è uno dei migliori amici di Alberto Genovese ed è stato coinvolto caso che ha sconcertato l’Italia intera.

Nelle ultime ore è su tutti i giornali. Il vocalist, dj milanese e imprenditore potrebbe essere il braccio destro di Genovese. Ecco la sua storia.

Chi è Daniele Leali

Nasce negli anni ’70, probabilmente a Milano.

Si laurea all’Università IULM in comunicazione nel 2008, dopo di che si occupa di alcune attività imprenditoriali.

In base a quanto riportato su LinkedIn, sarebbe owner di Aplaya – Italian & mediterranean restaurant, Bar & Beach Club con sede a Boracay.

Inoltre sarebbe owner di Tipic club, con sede a Formentera e di Awer S.r.l.

Leali è anche un vocalist e dj milanese. Di recente è stato invitato in trasmissioni come Non è l’Arena e Live – Non è la d’Urso.

Vita privata e curiosità

Daniele Leali non è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo italiano, ma si è fatto conoscere dal pubblico a casa nell’ambito del caso Genovese.

Daniele, infatti, è uno dei più cari amici dell’uomo arrestato il 7 novembre 2020. In collegamento da Bali, si è espresso più volte sul caso, fino a quando non è arrivata la notizia che anche lui sia sotto indagine.

L’indagine si è quindi ulteriormente allargata e pare proprio che Daniele Leali ne sia coinvolto: sarebbe il braccio destro di Alberto Genovese.

Per quanto riguarda, invece, la sua vita sentimentale, Daniele Leali è felicemente fidanzato con Marilisa Loisi.

L’uomo è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di 15 mila followers.