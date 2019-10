‘Sono omosessuale’ Flavio Insinna, il coming out durante l’ultima puntata de L’Eredità lascia il pubblico di stucco

Ennesimo coming out durante la puntata de l’Eredità, la concorrente stupisce tutti con il suo annuncio e la reazione di Flavio Insinna è da applausi

Il pubblico della trasmissione l’Eredità ha vissuto un momento molto commovente come già accaduto a Caduta Libera. Il pubblico e Flavio Insinna sono rimasti molto colpiti dal coming out spontaneo. Ecco cosa è accaduto

I coming out nelle trasmissioni tv

Sembrerebbe normale ma ancora il parlare apertamente del proprio modo di essere in tv, se riguarda l’inclinazione sessuale è un vero e proprio tabù.

Fortunatamente sempre più episodi di coming out spontanei stanno avvenendo proprio nelle trasmissioni televisive.

Non solo rivelazioni di personaggi famosi e amati come è successo con Marco Carta dalla D’Urso, ma anche persone comuni, che non si vergognano di mostrarsi fieri di vivere ed amare come vogliono.

E’ successo solo pochi giorni fa nella trasmissione Caduta Libera condotta da Gerry Scotti.

Durante il preserale di Canale 5 la tensione era già alta perché il campione in carica Gabriele Giorgio aveva dovuto cedere il posto allo sfidante Diego, ma lo stesso neo campione ha poi stupito tutti.

Il concorrente infatti, durante una successiva domanda sul Parco Nazionale del Gargano, ha commentato spontaneamente perché aveva saputo rispondere immediatamente:

“Ho il fidanzato pugliese, quindi figuriamoci”

Una esternazione sincera e spontanea che il pubblico ha molto apprezzato.

La reazione di Flavio Insinna che ha stupito tutti

Molto simile l’episodio accaduto a l’Eredità durante l’ultima puntata, questa volta con una donna come protagonista.

La concorrente Francesca come riporta Bitchyf infatti, presentandosi come tutti i concorrenti fanno, non ci ha pensato due volte a esternare con serenità quello che la rendeva orgogliosa di sé:

“Ho iniziato questo libro 2 anni fa scrivendo una storia personale, un’autobiografia romanzata e volevo scrivere del mio coming out.”

la pugliese Francesca ha rivelato poi che scrivere il libro con il suo coming out le ha fatto venire voglia di scriverne un altro e che dunque ora vorrebbe impegnarsi per fare la scrittrice.

La reazione di Flavio Insinna è stata spontanea e bellissima perché il conduttore non si è potuto trattenere dall’esclamare con trasporto: