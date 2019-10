‘Sono gay’ Gerry Scotti, il coming out in diretta a Caduta Libera manda in delirio il web

‘Sono gay’ Gerry Scotti, il coming out in diretta a Caduta Libera...

Gerry Scotti e il coming out a Caduta Libera. La notizia durante l’amato quiz Show emoziona il pubblico in studio

Gerry Scotti è uno dei conduttori più acclamati e applauditi del piccolo schermo. Molto apprezzato in questi ultimi anni per la conduzione di Caduta Libera è super seguito dai telespettatori, conquistando nella fascia pre-serale una bella fetta di share.

Gabriele Giorgio perde la carica di campione

Nel corso della puntata andata in onda il 27 Ottobre, abbiamo assistito alla disfatta del campione in carica Gabriele Giorgio, il quale nel corso delle puntate è riuscito a portare a casa circa 316mila euro.

A vincere l’ultima sfida, l’affascinante Diego, il quale come scrive gay.it, è stato protagonista di un ‘duplice trionfo’, perchè se da un lato ha risposto correttamente ad una delle domande del celebre quiz show di Mediaset, dall’altro ‘ha fatto coming out con una serenità e una semplicità straordinaria’, durante l’amatissimo quiz Show. Scopriamo di più.

Coming Out in diretta a Caduta libera

Durante la puntata del 27 Ottobre l’attuale campione in carica Diego ha fatto Coming Out in diretta. Durante il quiz show, Gerry Scotti chiede al suo concorrente dove di trovasse la ‘Foresta umbra’.

Il concorrente risponde sapientemente, ‘Parco del Gargano’, poi aggiunge:

‘C’ho il fidanzato pugliese, quindi, figuriamoci’

Dopo il coming out in diretta, Gerry Scotti senza ‘sensazionalismi’ replica subito affermando:

‘Sei forte Diego, lo sapevamo’

Pochi secondi per conquistare il suo pubblico e il Podio, dei ‘campioni in carica’ di Caduta Libera, dove conclude gay.it, la ‘normalità, a lungo negata, è finalmente diventata realtà, davanti a milioni di telespettatori’.