Sondaggi, le elezioni in Umbria premiano il centrodestra: M5s e Pd in calo

Ascesa del centrodestra

La netta vittoria di Donatella Tesei alle elezioni regionali in Umbria comincia a provocare i primi effetti a livello nazionale. Secondo i sondaggi pubblicati da YouTrend per Agi il centrodestra sarebbe in netta crescita. Starebbe avvenendo quello che gli esperti definiscono come l’effetto bandwagon, cioè la tendenza a salire sul carro dei vincitori, in questo caso i partiti di centrodestra. L’ascesa, più forte e significativa per Lega e Fratelli d’Italia, vede crescere, anche se in maniera più lieve, anche i consensi di Forza Italia.

La Lega di Matteo Salvini guadagna l’1,2%, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni l’1,1 % e Forza Italia di Silvio Berlusconi lo 0,2%.

Pd e M5s in calo

Se da una parte, il centrodestra ha fatto registrare una vera e propria ascesa, dall’altra il versante Pd-M5s deve fare i conti con perdite di consensi da entrambe le parti. Se il Partito democratico perde ancora lo 0,7%, sono i pentastellati a registrare perdite più elevate. Il Movimento 5 Stelle perde infatti un punto percentuale e mezzo. Un calo preoccupante per il partito di Luigi Di Maio, che ha già preso le distanze da una futura alleanza, a livello locale, con il Pd.

Secondo l’attuale Ministro degli Esteri, infatti, il Movimento 5 stelle viaggia meglio da solo, che in compagnia. Un patto politico, quello con il partito democratico, nato come un esperimento destinato, evidentemente, a non funzionare, almeno nelle elezioni regionali. Ecco perché, per l’Emilia Romagna, Di Maio punta a ritrovare la compagine del Movimento 5 stelle.

Un’alleanza, quella tra M5s e Pd, che anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha sempre bocciato duramente: in quel patto strutturato l’ex premier non ha mai creduto.