Matteo Renzi, dura reazione dopo il risultato delle elezioni: “Quel patto non funziona”

Matteo Renzi, dura reazione dopo il risultato delle elezioni: “Quel patto non...

La reazione di Matteo Renzi alla sconfitta dell’alleanza Pd-M5s, dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Umbria

Matteo Renzi commenta l’elezione di Donatella Tesei in Umbria duramente contro la coalizione.

Elezione di Donatella Tesei

L’esperimento politico di alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle non ha funzionato. Dopo 50 anni, in Umbria, ha trionfato il centrodestra. La vittoria di Donatella Tesei sul suo avversario, Vincenzo Bianconi, ha messo fine a decenni di governi di sinistra. La Tesei, senatrice del Carroccio, ha ottenuto il 57% dei voti, venti in più di percentuale rispetto a Bianconi, sostenuto dal Pd e dal Movimento 5 stelle.

Il M5s ha ottenuto un risultato anche inferiore alle più nere aspettative: con l’8,2% i grillini sono la quarta forza politica delle elezioni.

“L’esperimento non ha funzionato”

si legge nel comunicato diffuso su facebook dai pentastellati. Un test, quello delle regionali in Umbria, considerato da molti, un’opportunità per misurare il consenso del patto M5s-Pd al Governo.

La reazione di Matteo Renzi

L’ex segretario dem non ha tardato a far arrivare il suo commento a quello che, almeno per ora, sembra essere il fallimento dell’alleanza tra Pd e pentastellati. Un patto da cui Matteo Renzi si era subito tagliato fuori, non presenziando l’evento di Narni dello scorso venerdì.

Un grave errore, secondo Renzi, considerare il premier Conte “l’uomo dei miracoli”, che avrebbe potuto ribaltare una sconfitta che, per molti, era già prevedibile. La scelta di far apparire il premier all’evento di Narni, con Zingaretti, Di Maio e Speranza, secondo il leader di Italia Viva, ha avuto un effetto controproducente, perché si è palesato che Conte non aggiunge nessun voto.

“All’alleanza strutturata con i 5stelle non ci credo. Quanto accaduto in Umbria mi dà ragione: quel patto non funziona”

ha tuonato Renzi, che, col suo nuovo partito delinea un nuovo spazio da occupare sulla scena politica, incamerando i voti dei delusi da Forza Italia e dei moderati.