Un siparietto a dir poco divertente quello andato in onda ai “Soliti Ignoti” fra Amadeus e sua moglie, invitata alla trasmissione.

E’ andato in onda ieri, martedì 1° giugno, il nuovo episodio del fortunato gioco a premi “I Soliti Ignoti- Il Ritorno” con Amadeus. Il presentatore, in questo nuovo episodio, ha accolto fra i suoi ospiti anche sua moglie, Giovanna Civitillo.

La Civitillo si è presentata ai “Soliti Ignoti” con un vestito ricoperto da cristalli oscuri

La grande ironia che contraddistinguerà tutta la puntata si intuisce sin dalle prime battute. Amadeus, infatti, ha accolto in studio la Civitillo dicendo come loro, essendo congiunti, possono anche stare vicino nel corso del programma.

Ad esserci in palio, ancora una volta, era il Centro Astalli, un montepremi ambito da ogni concorrente e che darà la possibilità di destinare svariati euro a diverse associazioni fondate a scopo benefico.

Come detto a far da motivetto alla serata sono state le varie battute fra i coniugi. Ad esempio Amadeus ha ribadito come non volesse guardare le risposte neanche lui per non far intuire dal suo volto nulla alla moglie.

La puntata ha mostrato lo stuzzicarsi genuinamente dei due consorti

Quest’ultima, in tono ovviamente scherzoso, ha risposto come invece poteva aiutarla a vincere. Gelida la risposta del conduttore che ha strappato diverse risate al pubblico: “Fai la concorrente“. I due riescono ad avere questa alchimia pazzesca anche perchè sono insieme da diversi anni, nello specifico dal 2003.

Non sono mancate scene surreali in cui, ad esempio, il conduttore ha fatto un pò la “vittima per far sorridere il pubblico”. Nello specifico Amadeus ha detto “Ué che dici? Vedete come mi tratta? Immaginate a casa!” fra le grasse risate dello studio e di chi lo stava seguendo da casa.

