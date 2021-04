Ai Soliti Ignoti un ospite speciale come ‘concorrente’ ha cercato di fare la sua indagine: Sigfrido Ranucci. Ciò che è successo ha lasciato di stucco tutti.

I Soliti Ignoti sono sempre seguitissimi. Anche questa volta, con Sigfrido Ranucci, il programma ha ricevuto un grandissimo share. Ma ciò che ha lasciato di stucco è il fatto che è accaduta una cosa mai successa prima.

Lo stesso conduttore è rimasto senza parole nel constatare quanto accaduto.

I soliti Ignoti, Amadeus allibito: ‘Non l’hai mai fatto nessuno…’

L’Ospite-detective del giorno, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ha reso la puntata decisamente più enigmatica del solito. Ovviamente anche il conduttore ha fatto la sua indagine per donare una somma di denaro alla Fondazione Italiana per l’Autismo.

Sigfrido ha accumulato 27mila euro per il parente misterioso che però risulta molto poco somigliante ai concorrenti. Ranucci deve scoprire chi è il figlio o la figlia del signor Rossano. Con tutti gli aiuti Ranucci finisce per avere solo10.800 euro. Prima del verdetto però nota un particolare mai notato in nessuna delle indagini precedenti.

Il concorrente lo mostra in diretta

Il presentatore di Report, ha confessato di aver dimenticato di notare, nei concorrenti un particolare che secondo lui può dire molto: le dita. In particolare, Ranucci nota i pollici:

«Ho osservato i pollici degli ignoti e ho scelto il più somigliante».

Amadeus resta di stucco:

«È la prima volta che un concorrente chiede di osservare i pollici».

Rivolgendosi agli altri ignoti aggiunge:

«Potete alzarli tutti quanti».

A quel punto un dubbio gli sorge:

«L’ignoto 5 ha il pollice più simile al signor Rossano rispetto all’ignoto che ho scelto io».

Ormai però il concorrente era stato confermato. Nulla poteva più essere cambiato. Però alla fine, si scopre che proprio il concorrente numero 5 era il parente del parente misterioso.