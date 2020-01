Smog, la città italiana peggiore è Torino ma l’allarme scatta anche per altre quattro città.

L’associazione Legambiente ha stilato un bilancio che prende il nome di 10 anni di smog. Nel corso di dieci anni, appunto, dal 2010 al 2019, sono state monitorate delle città italiane. Dal rapporto è emerso che ogni città sotto controllo, ha superato ogni anno i limiti giornalieri previsti dalla legge di PM10. La città peggiore è stata Torino che ha superato i limiti sette volte su dieci. Nel capoluogo Piemontese sono stati 1086 i giorni di inquinamento sopra i livelli sostenibili. A seguirla, la città laziale di Frosinone.

Come si legge su Fanpage, il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, ha commentato:

“Lo smog va affrontato in maniera efficace. Le deboli e le sporadiche misure anti-Smog, come il blocco del traffico adottato nei giorni scorsi a Roma e in diverse città della Penisola, sono solo interventi palliativi che permettono di contenere temporaneamente i danni sanitari, ma non producono effetti duraturi se non all’interno di interventi strutturali”.