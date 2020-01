Lo smog ed il PM10 calano e da Martedì stop ai divieti nella città di Milano e a Torino, mentre a Roma rientra finalmente l’emergenza

Da martedì 21 gennaio finalmente cadono i divieti contro lo smog imposti per ridurre il livelli PM10 a Milano e Torino. A dare questa comunicazione sono stati la Regione Lombardia ed il Comune di Torino, i provvedimenti sono stati presi dopo che per due giorni consecutivi i valori di PM10 sono rimasti al di sotto del limite previsto. Inoltre in tutta la Lombardia sono state revocate tutte le limitazioni anti-smog di primo e di secondo livello nei centri con più di 30.000 abitanti. Lo stesso dicasi dei comuni che hanno aderito al protocollo su base volontaria come Milano, Cremona, Pavia, Lodi e Mantova.

Le altre città

A Torino i livelli sono calati grazie alla pioggia e al vento che hanno ripulito l’aria dallo smog e dalle polveri sottili. Questo ha fatto scegliere il livello d’allarme e in questo modo è stato revocato lo stop di euro4 ed euro5 diesel e euro1 a benzina. Da martedì potranno tornare a circolare non solo in città ma anche negli undici comuni della cintura metropolitana – come cita anche il TgCom24.

Saranno mantenute le misure permanenti, che i veicoli per il trasporto merci, motori diesel euro1 e i ciclomotori euro0 non potranno circolare 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Mentre le auto ed i veicoli per il trasporto merci diesel euro2 ed euro3 avranno limitazioni di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 19.

Anche a Roma è rientrata l’emergenza. Dopo due settimane di continui sforamenti dei limiti di Pm10 nell’aria. Con il divieto della circolazione dei veicoli diesel che è stato posto per quattro giorni consecutivi, l’intervento della pioggia di sabato e al blocco totale di circolazione domenicale, i valori delle polveri sottili sono tornati nelle norma.