Smog al nord Italia: scatta l’emergenza a Milano, Torino e Venezia

Emergenza smog al nord Italia tra le città di Venezia, Torino e Milano con qualche revoca soprattutto in Lombardia.

Blocco auto al nord Italia

Non si placa l’emergenza per le polveri sottili, soprattutto a Milano dove dal 27 dicembre il Pm 10 è oltre la soglia consentita e non sembra volersi abbassare. Stesso discorso per Torino e Venezia dove vige il blocco anche per gli Euro 5.

Le limitazioni al traffico sono già attive ma i Comuni nelle prossime ore potrebbero confermare divieti ancora più severi se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente.

Non sono di aiuto le condizioni del meteo che, per le prossime ore, favoriranno l’inalzamento delle polveri sottili e il possibile stop di molti autoveicoli.

Nella giornata del 6 gennaio – come ricorda anche Tgcom24 – le centraline hanno rilevato un Pm 10 oltre il limite consentito:

“61 microgrammi per metro cubo”

Quando il valore corretto sarebbe 50. Le misure che sono scattate sono le seguenti:

Euro 0 benzina fermi dal lunedì al venerdì

Fino a Euro 4 diesel dalle 8.30 alle 18.30

Euro 0 1 2 3 diesel fermi dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì e dalle 8.30 alle 18.30 del sabato e della domenica

Le revoche interessano la provincia di Monza, Bergamo e Pavia vista la condizione dell’aria nettamente migliorata.

Nella città di Venezia l’allerta è arancione e fino a nuove disposizioni del comune si avrà il blocco delle auto per tutti i giorni della settimana dalle 8.30 sino alle 18.30.

Da domani a Torino è allerta rossa visto il superamento dei limiti per 10 giorni consecutivi. Il divieto di circolazione prevede il fermo anche degli Euro 5 (con immatricolazione antecedente al 2013) dalle ore 8 alle ore 19.

Il consiglio è quello di verificare tutti i divieti e i dettagli sui portali della città di residenza.