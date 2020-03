Siria, strage di bambini: razzo sparato nel centro della città

Ennesimo razzo sparato in Siria che ha fatto strage di bambini. Un atto volontario avvenuto proprio nelle scorse ore nel centro città.

Ennesima strage in Siria dove un gruppo di bambini ha perso la vita dopo che un razzo è stato sparato nel centro città.

Razzo sparato sui civili: 5 bambini morti

Strage di civili in Siria dove un razzo che è stato sparato in queste ore ha travolto tutte le persone presenti. La notizia è stata confermata dall’Osservatorio Nazionale per i diritti umani in Siria.

Secondo una prima ricostruzione sembra che un razzo sarebbe stato sparato nel centro città: la violenza ha aperto in due l’asfalto e tutti i detriti e schegge di vetro hanno colpito i palazzi intorno che si affacciano sulla via del disastro a Idlib.

Nove civili sono morti di cui cinque bambini e la Ong ha pubblicato le immagini dopo il raid.

Scuola bombardata in Siria: 7 bambini morti

Un susseguirsi di stragi in Siria, considerando che solo la scorsa settimana un razzo ha colpito – sempre ad Idlib – una scuola uccidendo 7 bambini . Per Save The Children le scuole attaccate in un solo giorno sono state 10 e il bilancio dei morti è salito di ora in ora. Alcune delle scuole colpite erano vuote mentre le altre erano in pieno svolgimento.

Ma i combattimenti a Idlib continuano senza sosta e solo nella giornata di ieri sono stati contati 30 morti. Un susseguirsi di razzi e raid e sempre secondo l’Osservatorio proprio negli ultimi due giorni le forze turche hanno conquistato molte zone a sud della città.