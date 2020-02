Siria, attacco ad una scuola: morti 7 bambini e maestre

Nella Siria Nord-occidentale continuano gli attacchi missilistici. L’ultimo bombardamento ha coinvolto varie scuole provocando morti e feriti anche tra i bambini ospitati con le famiglie sfollate dalle abitazioni.

Secondo le stime di Save the Childreen dall’inizio di questo anno i bombardamenti che hanno interessato le scuole provocando vittime e feriti tra i civili compresi bambini sarebbero 22.

Di questi attacchi il cui numero è impressionante e pare non accennare ad arrestarsi quasi la metà sono avvenuti proprio ieri.

Questa guerra che dura da ormai 9 anni ha coinvolto un numero crescente di bambini e come hanno dichiarato Save the Childreen, Amnesty International e Medici Senza Frontiere, va bloccata.

Di avviso diverso è il ministro russo degli Esteri che ha parlato proprio nella giornata di ieri a Ginevra durante il Consiglio per i diritti umani dell’ONU.

Sergei Lavrov infatti ha respinto la proposta di “cessate il fuoco” in quanto:

Accusando poi le altre nazioni di star intavolando “trattative con i criminali”.

In una lettera inviata alla Stampa, 14 ministri degli Esteri europei tra cui anche Luigi di Maio Hanno denunciato questa sanguinosa guerra che da anni sta devastando la popolazione siriana definendolo un vero e proprio “disastro umanitario”.

Il governo siriano dunque con l’aiuto degli aerei russi sta colpendo anche obiettivi civili con il lancio di “barili bomba” come riporta rainews.

Gli attacchi del governo si stanno concentrando da tempo sulla provincia di Idlib nella zona nord-ovest della Siria.

Più precisamente nelle scorse ore c’è stato un terribile attacco alla città di Maarrat Misrin come riporta anche fanpage.

L’attacco missilistico sulla scuola di Marrat Misrin ha provocato almeno 11 morti tra i civili, come rivelano fonti locali tra cui 7 erano bambini e 3 maestre.

La scuola era deputata all’accoglienza delle famiglie, anche con minori, degli sfollati dalle loro case proprio per sfuggire alle violenze.

Non è stato l’unico episodio purtroppo, perché sempre nella giornata di ieri 25 febbraio arrivano notizie di altri bombardamenti con obiettivo altre 9 scuole.

La situazione nella regione di Idlib registra così circa 80 feriti, e complessivamente 21 morti con diversi bambini ed insegnanti.

Le principali associazioni umanitarie mondiali stanno divulgando foto e video di denuncia della situazione, nella speranza che questa barbarie si fermi.

Amnesty International ad esempio ha dichiarato:

11 civilians, including 7 children, narrowly escaped death from their cities. Today, regime planes buried them under the rubble of a school where they sought urgent refuge in #MaaratMasrin Town, in #Idlib. We were able to save 44 other people, including 12 children and 12 women. pic.twitter.com/erlC3Cb701

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 25, 2020