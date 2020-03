Come scoprire se sei affetto da Coronavirus: i primi sintomi

Capire immediatamente se il virus ti ha contagiato, è un modo per non infettare i propri cari e avere maggiori possibilità di guarire.

Con l’emergenza del coronavirus e l’incremento esponenziale dei contagi, è importante osservare le buone regole di prevenzione e stare attento ai primi sintomi del virus cinese.

Come riporta l’OMS, i coronavirus sono una famiglia di virus che possono cagionare malattie come il raffreddore, la sindrome respiratoria acuta grave (SARS) e la sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS).

Alla fine dell’anno 2019, è stato identificato un nuovo coronavirus, che è stato identificato come la principale causa di un’epidemia in Cina.

Il virus è noto come “grave sindrome respiratoria acuta coronavirus 2” (SARS-CoV-2). La patologia è meglio conosciuta come malattia coronavirus 2019 (COVID-19).

Emergenza Coronavirus: le cause e sintomi

Non è chiaro esattamente quanto sia contagioso il nuovo coronavirus, ma diverse fonti mediche hanno cercato di dare una spiegazione.

Si diffonde attraverso le goccioline respiratorie rilasciate quando un soggetto infetto tossisce o starnutisce.

I Fattori di rischio per COVID-19

Come riportato da The Guardian, i fattori di rischio per COVID-19 sono:

residenza o spostamenti da o verso un’area “rossa” come determinato dall’OMS

stretto contatto con pazienti e soggetti affetti da COVID-19, ad esempio quando un membro della famiglia o un operatore sanitario si prende cura di una persona infetta.

Casi di COVID-19 sono stati segnalati in un numero crescente di paesi a livello globale.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) stanno monitorando costantemente la situazione.

I Governi ogni giorno adottano misure preventive e emanano norme di contenimento per evitare la diffusione dell’epidemia coronavirus.

Le autorità sanitarie, di concerto con l’Esecutivo, hanno emesso raccomandazioni per prevenire e curare la malattia.

Attenzione a questi sintomi!

Come riporta CDC.gov il Coronavirus (Covid-19) ha i seguenti sintomi, che si manifestano nell’arco di 2-14 giorni dopo l’esposizione:

Febbre

Tosse secca

Mancanza di respiro.

Monitora i tuoi sintomi

Richiedi l’assistenza medica: consulta un medico in caso di peggioramento della malattia (ad es. Difficoltà respiratoria).

Chiama il tuo medico: prima di cercare assistenza, contatta il tuo medico curante

Indossa una mascherina facciale prima di entrare nella struttura.

La Prevenzione in mancanza di un vaccino

Non esiste attualmente un vaccino per prevenire la malattia di coronavirus 2019 (COVID-19).

Il modo migliore per prevenire le malattie è evitare di essere contagiati da altri pazienti affetti dal virus.

CDC raccomanda sempre l’adozione di azioni preventive quotidiane per aiutare a prevenire la diffusione di malattie respiratorie, tra cui:

Evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o infette

Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca

Restare a casa se si accusano i sintomi sopra riportati

Starnutire con un fazzoletto e gettarlo nella spazzatura

Pulire e disinfettare oggetti e superfici utilizzando un normale spray disinfettante per la pulizia domestica o un panno

Indossare un abito pulito, rimuovere e gettare l’abito in un contenitore dedicato per rifiuti o biancheria. Gli abiti monouso devono essere gettati dopo l’uso. Gli abiti di stoffa devono essere lavati dopo ogni utilizzo.

Indossare occhiali protettivi, una visiera monouso che copre la parte anteriore e i lati del viso.

Utilizzare la mascherina ed i guanti se si frequenta luoghi pubblici o se si prendono autobus, metro, etc.

Le mascherine dovrebbero essere utilizzate da chi accusa i sintomi di COVID-19: ciò aiuta a prevenire e ad evitare il contagio.

L’uso di mascherine è cruciale per gli operatori sanitari e le persone che si prendono cura di familiari o pazienti affetti dal coronavirus.

Lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi prima di mangiare e dopo essersi soffiati il naso o starnutito.

Se il sapone e l’acqua non sono disponibili, utilizzare un disinfettante per le mani a base di alcool con almeno il 60% di alcol. Lavarsi sempre le mani con acqua e sapone se le mani sono visibilmente sporche.

Come trattare il Coronavirus

Non esiste un trattamento antivirale specifico raccomandato per il COVID-19.

Le persone affette dal coronavirus dovrebbero ricevere cure di supporto per alleviare i sintomi.

Per i casi più gravi, il trattamento dovrebbe includere cure per garantire il funzionamento vitale degli organi.

Le persone che pensano di essere state esposte a COVID-19 devono contattare immediatamente il proprio medico.

Prevenire la diffusione del coronavirus in caso di malattia

Se mostri i sintomi del coronavirus (tosse secca e febbre) segui gli steps seguenti per aiutare a prevenire la diffusione del virus cinese.:

Le persone con i sintomi della polmonite virale sono tenute ad isolarsi in una stanza della propria abitazione. È necessario limitare le attività al di fuori delle mura domestiche, eccetto gli spostamenti per ragioni di salute e assistenza medica. Evitare le aree pubbliche: non andare al lavoro, a scuola o in luoghi affollati. Evitare i mezzi pubblici: evita di utilizzare i mezzi pubblici, la corsa in taxi o i taxi. Stare lontano dagli altri: per quanto possibile, si deve rimanere auto isolati in una stanza specifica della propria abitazione e lontano dagli altri familiari. Inoltre, si dovrebbe utilizzare un bagno separato, se disponibile. Limitare il contatto con animali domestici. Sebbene non vi siano state segnalazioni di animali domestici che si ammalano di COVID-19, si raccomanda di limitare il contatto con gli animali fino a quando non saranno note ulteriori informazioni sul virus. Se sei ammalato di COVID-19, evita il contatto con il tuo animale domestico, incluse le coccole ed i baci.

Se devi prenderti cura del tuo animale domestico o stare vicino agli animali, lavati le mani prima e dopo aver interagito con gli animali domestici e indossa una mascherina.

Prenota una visita medica

Se si prenota una visita medica, è necessario avvisare il medico curante dei sintomi tipici del COVID-19.

Ciò permette di adottare tutte le misure necessarie per impedire ad altre persone di essere infettate o esposte al virus cinese.

Quando fissi un appuntamento con il tuo medico, prepara un elenco:

dei sintomi, compresi quelli che sembrano estranei alla ragione dell’appuntamento

dei viaggi recenti, compresi eventuali viaggi internazionali

dei recenti cambiamenti dello stile di vita e anamnesi familiare

dei farmaci, vitamine o di altri integratori, comprese le dosi

Domande da porre al medico

Porta con te un familiare o un amico, se possibile, per aiutarti a ricordare le informazioni che ti vengono fornite.

Alcune domande di base da porre al medico sono:

Quanto è probabile che il nuovo coronavirus stia causando i miei sintomi?

Quali sono altre possibili cause per i miei sintomi?

Di quali test ho bisogno?

Quale linea di condotta mi consigliate?

Ci sono restrizioni che devo seguire?

Dovrei vedere uno specialista?

Indossa una mascherina se sei malato

Se sei malato : dovresti indossare una mascherina facciale quando sei vicino ad altre persone (ad esempio, condividendo una stanza o un veicolo) o animali domestici e prima di entrare nell’ufficio di un operatore sanitario (in questo articolo abbiamo spiegato come realizzare una mascherina – fai da te – in maniera semplice ).

: dovresti indossare una mascherina facciale quando sei vicino ad altre persone (ad esempio, condividendo una stanza o un veicolo) o animali domestici e prima di entrare nell’ufficio di un operatore sanitario (in questo articolo abbiamo spiegato ). Se ti prendi cura degli altri: se la persona malata non è in grado di indossare una mascherina facciale (ad esempio perché causa problemi respiratori), le persone che vivono con la persona malata non devono stare nella stessa stanza con loro o dovrebbero indossare una maschera se entrano in una stanza con la persona ammalata.

Coronavirus e animali

Uno dei quesiti più diffusi è il seguente:

“Devo evitare il contatto con animali domestici o altri animali se sono ammalato di COVID-19?”

È necessario limitare il contatto con gli animali domestici se si accusano i sintomi tipici del COVID-19.

Sebbene non vi siano state segnalazioni di animali domestici, si raccomanda comunque che le persone contagiate limitino il contatto con gli animali fino a quando non saranno note ulteriori informazioni sul virus.

Se si accusano i sintomi tipici del coronavirus è necessario evitare il contatto, lavarsi le mani prima e dopo aver interagito con gli animali domestici e indossare una mascherina.