Disinfettante per mani: è un prodotto sicuro? Ecco perché bisogna preoccuparsi

Scopri quale tipo di disinfettante per le mani evitare e come utilizzare correttamente i disinfettanti per le mani.

Da piccolo ti senti ripetere, “lavati le mani per evitare di ammalarti”. Il disinfettante ti permette di tenere pulite le mani, anche quando sei in movimento.

È disponibile in accattivanti profumi, divertenti bottiglie da spremere ed è spesso commercializzato anche per i bambini. Ma è un disinfettante per le mani sicuro da usare? Ecco cosa devi sapere.

Tutti i disinfettanti per le mani sono uguali?

Molte persone potrebbero non sapere che non tutti i disinfettanti per le mani sono creati in ugual modo. Secondo il CDC (Centers for Disease Control and Prevention), è importante utilizzare un disinfettante per le mani che contenga almeno il 60% di alcol.

Questo tipo di disinfettante non solo è più efficace nell’uccidere i germi, ma i disinfettanti a base di alcool non possono essere dannosi e possono causare la resistenza dei germi all’igienizzazione.

È particolarmente importante evitare disinfettanti per le mani che contengono triclosan, un ingrediente sintetico aggiunto a molti prodotti antibatterici.

Alte dosi di triclosan sono associate a una diminuzione dei livelli di alcuni ormoni tiroidei e possono contribuire a rendere i batteri resistenti agli antibiotici.

Il disinfettante per le mani previene le malattie?

Il disinfettante per le mani non può liberare le mani dai batteri se non lo si utilizza correttamente. Ricordati di usare la giusta quantità di disinfettante, per poi strofinarlo su tutta la superficie delle mani e lasciare asciugare il prodotto.

Inoltre, non asciugare le mani o risciacquarle dopo l’applicazione. Se usati correttamente, i disinfettanti per le mani a base alcolica uccidono almeno il 99,9% di virus, funghi e batteri.

Quindi, dopo aver toccato la ringhiera delle scale pubblica o il manico del carrello, usare un disinfettante per le mani può aiutarti a evitare un raffreddore o virus influenzale.

Tieni a mente, però, che le persone spesso prendono un virus dopo aver inalato goccioline nell’aria e, sfortunatamente, il disinfettante per le mani non può aiutarti in questo.