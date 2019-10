Sinisa Mihajlovic, dall’ospedale arriva l’inaspettata comunicazione dopo la scoperta della leucemia

Sinisa Mihajlovic, come molti amanti del calcio sanno, sta combattendo contro una malattia piuttosto debilitante, la leucemia. Poche ore fa è arrivata una comunicazione

L’ex calciatore Sinisa Mihajlovic ha commosso e preoccupato tutti quando ha ammesso e raccontato di avere dei seri problemi di salute. Ha usato una parola tanto inquietante quanto sconfortante, il tumore. Di fronte a malattie del genere, che lasciano purtroppo un margine di guarigione non proprio ampio, la solidarietà del mondo del calcio e dello spettacolo non si è fatta attendere. Anche la grande Simona Ventura ha avuto un bellissimo pensiero per lui nei mesi scorsi.

Sinisa Mihajlovic e il messaggio dall’ospedale

Il coraggioso allenatore del Bologna ed ex calciatore dal grande talento, Sinisa Mihajlovic ha ricevuto poche ore fa un’importante comunicazione dall’ospedale presso il quale è in cura. Purtroppo, la malattia l’ha costretto a prendersi del tempo anche dal lavoro. Un corpo debilitato dalle cure contro il cancro non gli ha permesso di essere presente sempre come avrebbe voluto.

Per ben due volte l’abbiamo visto, durante il campionato di serie A, in panchina a sostenere sempre e comunque la sua squadra. Con oggi, siamo a 3. Sinisa Mihajlovic, infatti, ha avuto una buona notizia.

La comunicazione dall’ospedale per Sinisa

Sinisa potrà seguire la sua squadra al Dall’Ara, per il match contro la Lazio delle 15:00. Finalmente è arrivato il via libera da parte del tecnico del Bologna da parte dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove sta curando la leucemia. L’allenatore sarà lì a in panchina a fare il tifo e a dare consiglio ai suoi calciatore.

Il messaggio ricevuto dall’ospedale ha reso felici non solo i fan del Bologna, i calciatori e lo stesso Sinisa, ma anche tutti i fan che sperano guarisca al più presto. Purtroppo, spesso, Mihajlovic viene ricoverato per le cure contro la leucemia. Nonostante la malattia è sopraggiunta in maniera improvvisa e completamente inaspettata, Sinisa ce la sta mettendo tutta dimostrando di avere grande forza e coraggio. Le preghiere dei tifosi hanno sicuramente contribuito a tutto questo.