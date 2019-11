Sinisa Mihajlovic leucemia: dopo il nuovo ciclo di chemio, la notizia sui social

Sinisa Mihajlovic, continua la sua battaglia personale contro malattia piuttosto debilitante, la leucemia: è uscito dall’ospedale, ecco come sta oggi l’allenatore

Nella sua lunga carriera, Sinisa Mihajlovic ha dovuto combattere con i suoi avversari per vincere le partite. Ma questa volta, l’ex calciatore e attuale allenatore del Bologna, deve fare i conti con una battaglia più dura: la leucemia. Il suo momentaneo ritiro dal campo ha commosso e preoccupato chi da sempre lo segue. Sinisa Mihajlovic si è sottoposto ad un ciclo di cure e ha lasciato l’ospedale: ecco come sta ora l’allenatore della squadra rosso blu.

Sinisa Mihajlovic esce dall’ospedale

Non molti mesi fa, Sinisa Mihajlovic ha annunciato il suo temporaneo ritiro dal mondo del calcio per una questione piuttosto delicata. L’allenatore del Bologna, infatti, dopo aver reso pubblica la sua battaglia personale contro la malattia si è sottoposto ad un nuovo ciclo di cure presso l’ospedale Sant’Orsola.

Di fronte a malattie del genere, che lasciano purtroppo un margine di guarigione non proprio ampio, la solidarietà del mondo del calcio e dello spettacolo non si è fatta attendere. Molti sono i fan e personaggi del mondo dello spettacolo che hanno mostrato la loro vicinanza allo sportivo.

La bellissima notizia sui social

Una nuova importante novità per l’ex calciatore. Non molte ore fa, Sinisa Mihajlovic ha lasciato l’ospedale presso cui era in cura. La notizia è stata diffusa sui social dalla moglie Arianna con un post pubblicato su Instagram.

Nel dettaglio, la moglie dello sportivo ha pubblicato un tenero scatto che la ritrae insieme all’allenatore del Bologna, l’ abbraccia e le dà un bacio sul capo accompagnata da dolce didascalia:

“Più bella cosa non c’è”

Dopo tre settimane circa, ha terminato il terzo ciclo di cure – quello più duro.

Una notizia che ha reso felice i suoi numerosi follower.