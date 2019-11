Sindrome del piatto vuoto, sai cos’è? Ecco come combatterla a Natale

Il peggior nemico della dieta? La sindrome del piatto vuoto, un problema che provoca un aumento significativo del peso durante le feste di Natale.

Sindrome del piatto vuoto: cos’è? Tutti abbiamo assistito agli effetti di questa sindrome, quando abbiamo deciso di mangiare l’ultima pasta sul vassoio, assaggiare il pezzo di Pizza Margherita, anche quando siamo sazi o dopo un pasto abbondante: “non gettarli, è un peccato”.

È fondamentalmente un meccanismo mentale che ci fa semplicemente mangiare qualcosa perché è lasciato sul piatto.

Il problema, affermano gli studiosi, è che ciò fa ingurgitare più calorie, grassi, zuccheri. Uno studio statunitense ha dimostrato che queste “porzioni extra” causano un aumento di peso.

La ricerca è stata condotta in particolare dall’Università Hofstra sotto la direzione della studiosa Veronika Ilyuk e pubblicata sulla rivista Appetite.

I ricercatori hanno condotto una serie di esperimenti. Una singola porzione lasciata su un piatto è più accattivante di altri alimenti come pizza, biscotti o cioccolato. Si ritiene che l’ultimo morso non faccia male e non aggiunga altre calorie, ma in realtà è dannoso per la dieta.

Mangiare un’altra porzione probabilmente diventerà sempre più abituale e veloce. La sindrome chiamata Clean-the-Plate è caratterizzata dall’irresistibile desiderio di finire tutto a tavola. Ovviamente, gli alimenti più comunemente consumati hanno alti livelli di zucchero, sale e grassi.

Come combattere la sindrome del piatto vuoto?

Come ci si può difendere? Gli studiosi che hanno partecipato allo studio hanno mostrato alcune strategie vincenti per perdere peso tenendo sotto controllo la sindrome.

“Una strategia è quella di mangiare cibi con meno grassi, zuccheri aggiunti e sale“, ha spiegato Lona Sandon, del Southwestern Medical Center dell’Università del Texas. “È raro sentire qualcuno che vuole mangiare una porzione extra di broccoli. Lo farà con la torta al cioccolato”.

“Ci vuole tempo – ha aggiunto Connie Diekman della Washington University – per sentirsi soddisfatti e coloro che mangiano velocemente perdono quella sensazione“.