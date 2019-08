Dieta o esercizio fisico: qual è l’opzione migliore per perdere peso?

Ecco cosa pensano la scienza e i dietisti sul dibattito tra dieta ed esercizio fisico e quale dovrebbe essere la tua priorità principale per la perdita di peso.

L’hai sentito più e più volte: dieta ed esercizio fisico sono le chiavi per un peso sano. A quanto pare, però, uno è molto più importante dell’altro. Se vuoi perdere chili, concentrarti sul cibo è la soluzione migliore.

La dieta è più importante per la perdita di peso

Nonostante il costante messaggio di bruciare grassi e calorie in palestra, le persone che cambiano solo dieta perdono più peso di quelle che aumentano solo l’attività fisica, secondo un rapporto pubblicato sulla rivista Systematic Reviews.

In effetti, un altro studio sulla rivista PeerJ ha scoperto che in tre anni, le persone che hanno avuto 30 minuti o più di attività fisica al giorno hanno avuto tassi di aumento di peso più elevati rispetto a coloro che si sono esercitati di meno. Allora perché non è il momento della palestra la macchina miracolosa per perdere peso come siamo stati portati a credere?

Fondamentalmente, è molto più facile evitare le calorie in primo luogo che cercare di bruciarle, afferma la nutrizionista dietista registrata Marjorie Nolan Cohn, portavoce dell’Accademia di nutrizione e dietetica.

Non è possibile mettere in atto una dieta povera

Se non presti attenzione alle dimensioni delle porzioni, potresti mangiare di più dopo aver iniziato una nuova routine di allenamento, afferma Nolan Cohn.

Non solo il tuo appetito aumenterà naturalmente dal consumo di energia, ma potresti anche rilassarti con scelte alimentari sane.

“C’è l’idea che te lo sei guadagnato mangiando qualcosa perché ti sei allenato“, afferma Nolan Cohn.

Potresti aver sentito che il muscolo pesa più del grasso. È vero, ma non significa che dovresti affermare che il numero più grande sulla scala è tutto muscolare. “Sono poche sterline, non 20 o 30 sterline“, afferma Nolan Cohn. “Non è una scusa per l’aumento di peso“. Se ti sei allenato senza risultati, la tua dieta è probabilmente la colpa.

I maggiori benefici derivano sia dalla dieta che dall’esercizio fisico

Tuttavia, non annullare l’iscrizione alla palestra. Una revisione sistematica di studi ha scoperto che l’associazione di una dieta con l’esercizio fisico ha avuto ancora più successo nella perdita di peso rispetto alla sola dieta o all’esercizio fisico.

La ricerca mostra che concentrarsi su entrambi ha portato a migliori risultati a lungo termine o a mantenere abitudini sane, il che spiega perché le persone che raddoppiano hanno maggiori probabilità di mantenere la perdita di peso dopo un anno. E un altro studio ha scoperto che quasi il 40 percento delle persone che hanno gestito la perdita di peso dopo quattro anni stavano ancora facendo 150 minuti di allenamento a settimana.

Inoltre, l’esercizio non si limita a bruciare calorie e costruire muscoli, ma aumenta anche le endorfine, afferma Nolan Cohn. “Migliora i sentimenti di positività o realizzazione“, dice. “Quando si uniscono queste forze [della dieta e dell’esercizio fisico], si rinforza la perdita di peso e il mantenimento“.

Il mantenimento del peso è solo l’inizio quando si tratta di ragioni per l’esercizio. Gli studi hanno collegato l’attività fisica a tutti i tipi di altri benefici per la salute, dalla salute del cuore e delle funzioni del sistema immunitario alla salute mentale e al miglioramento del sonno.