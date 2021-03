Simona Ventura, torna in tv con Game of Games: data, format e curiosità

Simona Ventura, torna in tv con Game of Games: data, format e...

Simona Ventura torna sul piccolo schermo alla guida di un nuovissimo game show che promette soprese e ospiti amatissimi, le anticipazioni!

La conduttrice Simona Ventura è tra le più amate del piccolo schermo ed ora torna alla guida di un programma, l’attesa dei fan tra poco finirà: ecco quando inizierà Game of Games, di cosa tratterà e quali saranno gli ospiti!

Super Simo torna in tv

La vulcanica Simona Ventura, classe 1965, è uno dei pilastri della tv nostrana e dopo tantissime esperienze alla guida di programmi iconici come L’Isola dei Famosi o Quelli che il calcio, ora torna sul piccolo schermo con un game show.

In realtà proprio in un quiz “Super Simo” debuttò in tv, in “Domani Sposi” di Rai 1. Questo è un periodo in continua crescita per Simona, sia dal punto di vista professionale che personale.

La love story tra la conduttrice ed il giornalista Giovanni Terzi procede a gonfie vele anche se per il matrimonio bisognerà attendere ancora ha fatto sapere proprio Terzi, a causa del contagio da Coronavirus di entrambi.

La Ventura ha infatti dovuto rinunciare alla sua attesa presenza al Festival di Sanremo, ma l’attesa per il suo ritorno in tv è ormai agli sgoccioli e tra pochissimo potremo rivederla!

Game of Games: format, data e curiosità

Il nuovissimo programma andrà in onda la prossima settimana ed andrà ad arricchire la scelta del palinsesto Rai!

La Rete che ospiterà Game of Games- Gioco Loco, questo il titolo completo del programma, sarà Rai 2 ed il giorno previsto sarà il mercoledì. Al via dunque mercoledì 31 marzo 2021, in prime time alle 21.20.

In tutto sono previste sei puntate ed il format del game show è molto particolare. I concorrenti si sfideranno per vincere il montepremi in palio e verranno aiutati da alcuni vip molto amati dello spettacolo,

Tra i nomi degli ospiti che trapelano troviamo Max Giusti ed Elettra Lamborghini, al momento impegnata in tv come opinionista all’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE –> I look dell’Isola dei Famosi.

Le sorprese non finiscono qui perché anche l’ambientazione dello show è molto particolare e coinvolgerà il pubblico e gli ospiti: lo studio sarà una sorta di Luna Park e la musica scelta per accompagnare i giochi sarà rigorosamente anni ’90.

Non resta dunque che armarsi ancora di un po’ di pazienza ed attendere la prima puntata di Game of Games con Simona Ventura!