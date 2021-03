L’Isola dei famosi: scoppia la bufera sulle cifre da capogiro per gli...

Ecco quanto sono costati gli outfit di Ilary Blasi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi della terza serata del reality show.

Ieri sera, lunedì 22 marzo 2021, è andato in onda il terzo appuntamento del reality show di Canale 5, L’Isola dei famosi.

Gli outfit della serata hanno stupito il pubblico di Mediaset, ma sono stati in tanti a chiedersi quanto sono costati. Le cifre sono da capogiro e stanno indignando il web.

Gli outfit incredibili della terza serata de L’Isola dei famosi

Per questo nuovo appuntamento de L’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha indossato un abito color oro lungo e drappeggiato sul punto vita con varie scollature.

L’abito è del marchio Lia Stubbla, mentre le scarpe sono Le Silla.

L’opinionista Tommaso Zorzi, invece, ha indossato un completo di Versace con camicia in seta e giacca misto lana e mohair.

Elettra Lamborghini, invece, è stata vestita da Balmain.

Ecco quanto sono costati

L’outfit di Ilary Blasi è costato parecchie migliaia di euro: pensate che soltanto le scarpe sono costate 600 euro!

Costosissimo anche l’abito di Tommaso Zorzi: per la camicia in seta sono stati spesi 995 euro, mentre per la giacca misto lana e mohair 1.795 euro.

Elettra Lamborghini, invece, indossava un abito il cui valore è 1.990 euro.

I costi elevatissimi degli outfit dei protagonisti de L’Isola dei famosi hanno suscitato grande indignazione tra il pubblico di Mediaset.

La spesa è stata considerata un vero e proprio schiaffo alla povertà e da poche ore è scoppiata la bufera sui social.

Voi cosa ne pensate? E’ giusto spendere cifre tali in un periodo storico come questo?