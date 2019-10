‘Michael Schumacher sta lottando’ l’amico rivela la verità sulle sue condizioni di salute

Michael Schumacher, ecco come sta il campione di Formula Uno dopo il ricovero. Le parole dell’ ex amministratore delegato della Ferrari e amico di Schumi

Come ormai tutti sappiamo, il campione Michael Schumacher è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente avvenuto sulle piste da Sci a Meribel, al confine del Parco nazionale della Vanoise, lo scorso 29 Dicembre del 2013.

Qualche mese fa inoltre al fine di ‘migliorare le sue condizioni mediche’, l’ex ferrarista è stato ricoverato all’Europeo Georges Pompidou a Parigi al fine di sottoporsi ad una cura sperimentale ‘top secret’, a base di cellule staminali.

Dopo quel ricovero arrivano le parole del suo amico e ex amministratore delegato della Ferrari, Jean Todt sulle sue condizioni.

Jean Todt: ‘Michael sta lottando’

Jean Todt si è recentemente concesso ad una intervista esclusiva per la nota testata italiana ‘Repubblica’, rivelando i progressi della dura lotta che dal 2013 il campione di Formula 1 sta combattendo a seguito dell’incidente sciistico. Ecco cosa ha rivelato a riguardo:

‘Michael sta lottando per migliorare ogni giorno la situazione. Dobbiamo accompagnarlo in questa lotta, supportare sua moglie Corinna che è una signora fantastica e che si occupa di lui e dei figli’

poi ha aggiunto:

‘Dobbiamo aiutarli, rispettando al massimo i loro desideri. Ho letto cose incredibili sul suo ricovero e come al solito quelli che sanno non parlano, e quelli che non sanno parlano. Io faccio parte di quelli che fanno’

Jean Todt: ‘Guardo dei Gran Premio in Tv con lui’

L’intervista si è spostata poi al ricovero del ferrarista a Parigi, mostrandosi adirato e attaccando pesantemente colui che ha violato il segreto medico.

Ecco cosa ha rivelato a riguardo:

‘Sono stupefatto che, quando è venuto a Parigi per un controllo in ospedale, della gente che dovrebbe privilegiare il segreto medico abbia parlato. Questo onestamente toglie tutta la fiducia, per me è indegno e spero che troveremo la fonte’

poi ha aggiunto rivelando qualche dettaglio sui suoi progressi medici che fanno ben sperare ad una ripresa da parte di Michael Schumacher con il quale trascorre molto tempo guardando il Gran Premio in Tv:

‘Vedo dei gran premi in tv con lui, spero che un giorno potremo andare insieme a un Gran Premio. Lo seguo come al solito, lui e la sua famiglia, come è sempre stato. Abbiamo un contatto quotidiano e stasera da Parigi andrò a Ginevra e lo vedrò’

Forza Schumi!