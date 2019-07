Sharon Stone, dopo l’ictus lo stesso tragico destino di Diana: ‘Siamo state dimenticate’

Sharon Stone intervistata a ‘Variety’, il dramma dell’attrice dopo l’ictus: ‘Dimenticata come Lady D’

Sharon Yvonne Stone, in arte Sharon Stone, è una delle attrici più ammirate ancora oggi per la sua professionalità e immortale bellezza.

Di recente, la nota attrice e modella statunitense è stata intervistata a ‘Variety’.

In questa sede la Stone si è lasciata andare ad un duro sfogo, tornando a parlare dell’Ictus che la colpì nel lontano 2001. Ecco cosa ha rivelato.

Sharone Stone: ‘Il giudice mi trattò in maniera crudele’

Sharone Stone, oggi 61 anni, in una lunga intervista a ‘Variety’ ritorna a parlare del drammatico ictus che lo scorso 2001 la colpì.

L’attrice, rivela al noto tabloid americano di esser stata trattata in maniera ‘crudele’ e con indifferenza dopo il terribile ictus, e senza alcun appoggio nel momento più drammatico della sua esistenza:

‘Ero una delle donne più famose al mondo e all’improvviso ho perso tutto, tutti si sono dimenticati di me’

poi la drammatica rivelazione legata alla custodia del figlio, Roan (8 anni all’epoca), adottato insieme all’ex marito Phil Bronstein:

‘Mi sono sentita abbandonata e ho perso tutto, compresa la cosa più importante che avevo: l’affetto di mio figlio’

poi prosegue, fa riferimento giudice che si occupò della custudia di suo figlio, di come la trattò e di quanto sia stato difficile riprendersi dall’ictus, a seguito del quale i medici le avevano dato solo il 5% delle possibilità di sopravvivere:

‘La gente mi ha trattato in modo crudele, a partire dalla giudice che si occupò della custodia di mio figlio e fino alle mie colleghe. Ho capito che le persone non hanno la minima idea di quanto possa essere pericoloso un ictus e quanto sia faticoso riprendersi totalmente, mi ci sono voluti sette anni’

Sharon Stone come Lady D: ‘famose e dimenticate’

Alla fine della sua intervista a ‘Variety’, l’attrice di ‘Basic Instinct’, paragonandosi in un certo qual modo a Lady Diana, ex moglie del Principe Carlo, dichiara che come lei è stata dimenticata da tutti, nonostante fosse tanto celebre: