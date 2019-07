Principe Carlo, la triste realtà sulla donna più importante della sua vita: “Così lontana”

C’è una realtà inaspettata dietro il Principe Carlo e la donna più importante della sua vita. Che cosa non sappiamo ancora di lui?

Chi è la donna più importante nella vita del Principe Carlo? Colei che gli ha – secondo le sue parole – rovinato tutta l’infanzia e reso così debole. Eppure qualcuno è pronto a smentirlo

La dura realtà del Principe Carlo

Oramai lo sappiamo, la donna più importante nella vita di questo Principe amato e conteso negli anni è sua madre la Regina Elisabetta.

Un rapporto molto particolare, una infanzia perduta dove si è più volte raccontato che a crescerlo fu la Regina Madre (nonna materna) senza ricevere nulla dai suoi genitori.

La fama della sovrana come madre è di una donna fredda e distante, a causa del suo carattere riservato – duro e molto rigido. Non solo, perché è proprio il primogenito a dare una descrizione della donna particolare all’interno di una biografia autorizzata:

“Una madre così lontana e inaccessibile”

Che ama suo figlio Andrea con la quale condivide tutto, non considera Edoardo tanto da dimenticarsi del suo compleanno e Anna, la preferita del padre Filippo.

Ma è veramente così come la descrive lui, che le da “colpe” su questa sua infanzia priva di affetto e su scelte che avrebbe voluto evitare (come sposare Lady Diana per il bene della Corona)?

Regina Elisabetta difesa dalla cugina “Una donna amorevole”

Il Daily Mail racconta un’altra verità messa in luce dalla cugina nonché grande amica inseparabile della sovrana Margaret Rhodes:

“la famiglia è importante per lei. è una madre attenta e amorevole”

Evidenziando tutte queste critiche hanno spezzato il cuore della Regina, viste le critiche nate nel corso degli anni:

“non sono una famiglia da baci e coccole, ma per lei i figli sono tutto”

Una relazione tra madre e figlio che non è mai sfociata in nulla, proprio per la propensione di Carlo nell’andare dalla nonna e farsi coccolare da lei lasciando in disparte la madre: