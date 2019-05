Noci, ecco i 10 benefici che arrecano alla salute

Dire che le noci sono un alimento nutriente è un eufemismo. Le noci forniscono grassi, fibre, vitamine e minerali sani. Scopriamo insieme i 10 benefici di questo alimento.

Ricche di antiossidanti

Le noci sono un’ottima fonte di antiossidanti che possono aiutare a combattere il danno ossidativo nel corpo, compresi i danni dovuti al colesterolo ‘cattivo’ LDL, che promuove l’aterosclerosi.

Fonte di Omega 3

Le noci sono una buona fonte di omega-3, che può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache.

Possono ridurre l’infiammazione

Diversi composti vegetali e sostanze nutritive nelle noci possono aiutare a ridurre l’infiammazione, che incide – in maniera sostanziale – in molte malattie croniche.

Aiutano l’intestino a rimanere sano e attivo

Mangiare noci non solo ti nutre ma aiuta anche i batteri benefici che vivono nel tuo intestino. Ciò promuove la salute di questa importante parte del corpo, evitando l’insorgere di malattie specifiche.

Possono ridurre il rischio della comparsa di alcuni tipi di cancro

I polifenoli delle noci possono ridurre il rischio di alcuni tipi di cancro, inclusi tumori della mammella, della prostata e del colon-retto. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi sull’uomo per confermarlo.

Sono un ottimo alleato per il controllo del peso

Sebbene siano dense di calorie, potresti non assorbire tutte le calorie nelle noci. Inoltre, possono anche aiutarti a controllare l’appetito e la fame.

Può aiutare a gestire il diabete di tipo 2 e ridurre il rischio della sua comparsa

Mangiare noci può aiutare a controllare il diabete di tipo 2 e ridurre il rischio della malattia stessa, poiché la noce svolge anche una funzione di controllo del peso, come abbiamo detto qualche riga più su. Le noci avrebbero anche più effetti diretti sul controllo della glicemia.

Possono aiutare a ridurre la pressione sanguigna

Alcuni studi suggeriscono che mangiare 28 grammi di noci al giorno, come parte di una dieta sana per il cuore, può aiutare a migliorare la pressione sanguigna.

Fanno invecchiare in maniera più sana

Una dieta sana che include le noci può aiutare a preservare la funzionalità fisica, dando maggiore sostegno alla deambulazione e a un invecchiamento sano.

Supportano una corretta funzionalità cerebrale

Le noci contengono sostanze nutritive che possono aiutare a proteggere il cervello dalle infiammazioni dannose e sostenere il buon funzionamento dello stesso con l’avanzare dell’età.

Come inserire le noci nella dieta quotidiana

Anche se è più semplice mangiare le noci una per una come spuntino, ci sono molti modi gustosi per introdurle nella dieta quotidiana.

Provale in questi modi:

Aggiungile alla macedonia di frutta .

. Finemente macinate in salse.

Tritate e utilizzate in pane integrale e focaccine.

Schiacciate da usare come rivestimento su pesce o pollo .

. Servite con fiocchi d’avena e yogurt .

. Tritate e aggiunte a involtini o panini pita.

o panini pita. Aggiunte all’arrosto classico.

Tritate e usate su pasta o verdure .

o . Come un olio in una salsa vinaigrette.

Se cucini per gli ospiti, assicurati che nessuno sia allergico alle noci prima di aggiungerle ai tuoi piatti. Un’allergia a questo alimento, infatti, potrebbe rovinare la tua cena, quindi è bene essere informati anche sulla tollerabilità delle noci da parte di chi fai sedere alla tua tavola.