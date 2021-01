Tra i segni dello Zodiaco alcuni risultano più difficili da sopportare caratterialmente ma perché e quali sono? Scopriamolo insieme!

Hai mai sperimentato o ricevuto manifestazioni di antipatia senza un apparente motivo? Forse l’Astrologia può spiegare il perché alcune persone ti invidiano o ti stanno alla larga.

In caso non temere spesso l’odio è solo l’altra faccia dell’amore e potrebbe darsi che la tua personalità susciti davvero grande invidia per qualche tua caratteristica!

Corri a leggere la classifica dei segni più odiati e scopri quali sono i motivi per cui sei invidiato da tutti!

Segni Zodiacali e diversità caratteriali

Al giorno d’oggi i rapporti sono purtroppo spesso superficiali ed avvengono tramite social. Anche la pandemia ha contribuito a far sì che sia più difficile relazionarsi vis à vis.

Le curiosità sui segni zodiacali allora, bensì non abbiano valenza scientifica, possono aiutare in maniera leggera e divertente a conoscere il carattere nostro ed altrui.

Per alcuni segni infatti è più facile riscontrare alcune caratteristiche simili che, in questo caso, suscitano negli altri forti sentimenti di invidia che possono alcune volte sfociare in aperti conflitti.

I 5 segni più odiati dello Zodiaco

Sarà di sicuro capitato a tutti di provare un’istintiva antipatia o simpatia per qualcuno. Forse il segno zodiacale può influire? Alcuni pensano di sì ed allora divertiamoci a scoprire se siamo- o conosciamo- qualcuno appartenente alla lista dei segni da cui tenersi alla larga! Ecco i cinque segni più invidiati:

1- Scorpione

Il segno per eccellenza che suscita più invidie ed antipatie è quello dello Scorpione. Essendo un segno di Fuoco, lo Scorpione è molto passionale e non ha mezzi termini.

Mostra le sue gelosie ed antipatie e per questo il suo carattere non è sempre facile da prendere. Le persone ti invidiano però la tua grande passionalità e la capacità e la sicurezza anche se in alcuni casi può essere confusa con arroganza.

2- Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia apparentemente appaiono allegri e sereni ma in realtà sono sempre alla ricerca di conferme e di mostrarsi al meglio agli altri. Questo atteggiamento, che inizialmente affascina, alla lunga infastidisce.

Dopo un certo lasso di tempo infatti la maschera cade e si scopre che la persona è molto diversa da come si era presentata e, forse, nasconde appositamente delle verità. Una volta scoperto il Bilancia si allontana ed esclude senza apparente motivi gli altri.

3- Gemelli

Una altro segno che vanta un’alta posizione nella classifica dei più invidiati è il segno dei Gemelli. Gli appartenenti a questo segno d’Aria risultano spesso incostanti e volubili.

Le persone arrivano ad ammirare profondamente il fascino dato dalla parlantina e da una mente svelta nel Gemelli che li porta a vivere in maniera sempre molto leggera ma non capiscono i suoi repentini cambi d’umore o la sua apparente incapacità di legarsi alle persone.

4- Vergine

Anche il segno della Vergine suscita grandi sentimenti di invidia che a volte possono sfociare in vero e proprio odio. I nati sotto questo segno sono molto precisi a volte anche troppo risultando pedanti e giudicanti. Amano essere adulati ma a volte sottovalutano dei rapporti per coltivarne altri basati solo sull’apparenza. Sono molto concentrati su di sé fino a sembrare distaccati.

4- Cancro

I nati sotto il segno del Cancro sono estremamente melodrammatici. Spesso vivono i sentimenti in maniera molto forte, sono persone sensibili e tendono ad accudire l’altro ma spesso risultano soffocanti. Anche il Cancro vive degli alti e bassi molto frequenti e la sua tendenza all’esagerazione fa sì che tutti intorno a lui vivano di riflesso questi momenti.

Se sei curioso di scoprire altre particolarità legate ai segni zodiacali continua a seguirci!