Non tutti resistono alle stress allo stesso modo, alcuni segni zodiacali ne sono più soggetti. Scopriamo chi ha più bisogno di staccare dai problemi!

Il modo di affrontare i problemi della vita può dipendere anche dai segni zodiacali. Ecco la classifica dei tre più stressati di tutti!

Lo stress per i Segni Zodiacali

Il modo con cui affrontiamo la vita dipende da molti fattori, sia che riguardano noi stessi che il mondo che ci circonda.

Anche l’appartenenza ad un segno zodiacale piuttosto che ad un altro, secondo gli astrologi, ci può dare indicazioni su come siamo capaci di affrontare problemi e disguidi.

Ecco che ad un segno zodiacale apparterrà un certo tipo di carattere, con sfumature diverse da un altro, ad esempio più geloso, più tendente al tradimento, o più divertente.

Vediamo dunque cosa l’Astrologia ci dice sui segni che più di altri vivono in maniera stressante la vita.

Se siete voi o conoscete qualcuno che rientra nella classifica non stressatevi!

I 3 segni che si stressano più facilmente

1- Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono precisi e puntuali fino allo sfinimento, il proprio e degli altri! Questo li porta a stressarsi moltissimo per ogni piccolo evento anche perché non accettano vie di mezzo. Si abbattono facilmente anche per cose poco conto e si chiudono in sé stessi con un atteggiamento molto pessimista.

2- Pesci

I Pesci sono enigmatici percui non si percepisce del tutto quanto siano stressati. Fuori tentano di mascherare a volte con eccessiva ilarità, ma dentro sono molto tesi. Per loro il nodo è tenere a bada l’emotività e la paura innata di fallire.

Spesso insicuri cercano mille conferme prima di lanciarsi e tutto ciò crea in loro una sensazione particolarmente pesante.

3- Scorpione

Gli Scorpioncini sono passionali e lo stress è uno dei loro modi per affrontare ogni situazione. Partono spesso prevenuti pensando che ciò che devono fare sia impossibile ma poi si buttano a capofitto nelle situazioni.

Per loro particolarmente stressanti sono le dinamiche di coppia e possono tendere anche ad allontanarsi dalla situazione quando per loro è “troppo”.

Vi è piaciuta la classifica? Vi ritrovate o pensate che i più stressati siano altri? Seguiteci in altre articoli per esplorare altre caratteristiche dello Zodiaco!